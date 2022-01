Open Australie en Streaming Direct sur Internet + Video Résumé des Matches de Melbourne

Tennis Grand Chelem avec les quarts de l’Open d’Australie en direct live Streaming et la retransmission de l’Open d’Australie en direct à la télévision. Aujourd’hui, le match sera diffusé en Direct TV mais également sur Internet. Si vous êtes fan de tennis, vous pouvez voir le match en direct sur votre smartphone, ordinateur ou tablette. C’est à vous de voir.

Place au dernier match de quart de finale qui opposera deux cadors du tennis masculin à savoir l’actuel numéro 5 mondial au classement ATP, le suisse Roger Federer, et le numéro 4 le Britannique Andy Murray. Un choc entre deux joueurs qui reviennent de loin. Les deux hommes avaient, rappelons-le, éliminé les deux derniers français qui étaient en lice à savoir Jo-Wilfried Tsonga et Stéphane Robert, ce dernier avait réussi à arracher un set au Britannique tandis que Tsonga a été balayé par le suisse, Federer a toujours été le bourreau du français à l’Open d’Australie. En 20 confrontations entre les deux joueurs, Murray mène 11-9, une 21e confrontation plus qu’attendue surtout que Roger a retrouvé la plénitude de ses moyens ou presque, il n’a jusque-là concédé aucun set face à ses adversaires. Rappelons que l’autre suisse Stanislas Wawrinka avait fait sensation hier en éliminant le 2e mondial Novak Djokovik au bout d’un match énorme qui a duré 4 heures, il affrontera en demi-finale le tchèque Tomas Berdych tombeur de David Ferrer.

Pour voir le match en Direct TV, choisissez la solution que vous préférez (Et pensez à rafraîchir la page pour afficher les liens en temps réel)

L’Open d’Australie en Direct Streaming

Le match du jour à l’Open d’Australie est retransmis en direct à la télévision sur Eurosport. Dès 09h15, coup d’envoi du dernier carré du premier Grand Chelem de l’année en direct. A la télévision sur Eurosport ou en direct Streaming sur Internet. Il est aussi possible de regarder l’Open d’Australie en Streaming : pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup un peu avant le début du match. Vous saurez tout ici.

