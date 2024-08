Le Championnat d’Europe de basket-ball à voir la TV sur Canal + Sport > Après une précédente édition où la France n’avait pas réellement réussie à remplir ses objectifs, voici que les Bleus entendent réussir un coup, pour ce premier championnat ponctué de l’absence de Tony Parker. Le prochain Championnat d’Europe de basket-ball est à voir sur Canal + Sport, dès ce jeudi 31 août, à 15 heures 20.

Se disputant tous les deux ans, le Championnat d’Europe de basket-ball regroupe les 24 meilleures équipes Européennes, se disputant le titre de meilleure équipe. De plus, le championnat d’Europe de basket-ball est un parfait tremplin pour les prochaines échéances, puisqu’il s’agit d’un tournoi qualificatif, soit pour les prochains Jeux Olympiques, ou soit pour la prochaine Coupe du Monde. Depuis l’édition 2017, en revanche, il est question d’un championnat d’Europe de basket-ball organisé tous les quatre ans, notamment pour laisser une année, sans aucune compétition internationale.

Comment voir le prochain championnat d’Europe de Basket-ball : Résultat France, classement Bleus et replay

Pour l’édition 2017 du championnat d’Europe de basket-ball, l’on retrouve alors certaines équipes qui se seront qualifiées suite à leur bonne performance lors du dernier Euro de basket. Ainsi, l’on surveillera tout particulièrement les cinq formations qui auront obtenu le meilleur classement lors du Championnat d’Europe de basket-ball 2015, à savoir l’Espagne ; championne en titre, la Lituanie ; brillante finaliste, la France ; médaillée de bronze, la Serbie et la Grèce, respectivement quatrième et cinquième. Une nouvelle fois, l’Espagne fait grandement partie des favoris, tandis que la France, de son côté, connaîtra une première rencontre décisive. En effet, alors que Tony Parker aura annoncé sa retraite internationale, de nombreux joueurs se retrouvent blessés, et Nicolas Batum, très grand joueur, aura refusé la sélection, pour la première fois depuis sa première sélection en 2009 ; coup dur pour les Bleus qui débuteront leur championnat d’Europe de basket-ball jeudi à 18 heures 45, avec, pourtant, la ferme intention de faire mieux que la troisième place acquise en 2015.

Si vous cherchez à savoir comment voir le prochain Championnat d’Europe de basket-ball, sachez que les matchs seront retransmis sur Canal + Sport à la TV, dès jeudi 31 août, à 15 heures 20. Le résultat de la France, le classement des Bleus et le replay des matchs seront aussi à regarder sur Internet, une fois les rencontres terminées.

