Voir le match Atletico Madrid Real Madrid en vidéo live, résultat et replay buts

Voir le match retour de Ligue des Champions : Atletico Madrid Real Madrid en vidéo live, résultat et replay buts > À l’issue de cette demi-finale de Ligue des Champions, il ne restera plus qu’une seule formation Espagnole capable de défendre sa nation lors de la finale qui approche à grands pas ; à ce jeu-là, le Real Madrid semble bien favori, mais attention.

Avant même le coup d’envoi du match allé de demi-finale de Ligue des Champions la semaine dernière, opposant l’Atletico Madrid au Real Madrid, force était de constater que le champion en titre aura réussi à se sortir la tête haute de cette rencontre piège.

Sur le papier, il ne faisait alors aucun doute du succès du Real Madrid, mais cela n’empêchait pourtant pas d’espérer une belle surprise pour l’Atletico Madrid, qui conserve encore les séquelles de sa dernière participation à la Ligue des Champions.

À domicile, le Real Madrid parviendra à étouffer son adversaire, ne lui laissant finalement que peu de chances de victoires ; lorsque le premier but du Real Madrid est apparu, il était alors certain que l’Atletico Madrid allait s’incliner.

Là encore, et un peu à l’image du match face au Bayern Munich, le Real Madrid pouvait compter sur une performance incroyable de Cristiano Ronaldo. Le joueur, déjà brillant face à la formation Allemande, parviendra, à lui seul, à inscrire un triplé honorifique, permettant au Real Madrid de s’imposer largement sur le score de trois buts à zéro.

Il est possible de voir le match retour de Ligue des Champions en direct à la TV sur Canal + à partir de 20 heures 45. Le match Atletico Madrid Real Madrid est aussi à voir en vidéo live sur Internet, au même titre que le résultat de la rencontre et le replay des buts.

Dans une telle configuration, difficile d’imaginer comment le Real Madrid pourrait passer à côté d’une nouvelle finale de Ligue des Champions, et pourtant, rien n’est encore joué. Explications.

Certes, l’Atletico Madrid a bien des soucis à établir son jeu face au grand Real Madrid, et rares sont les fois où l’Atletico Madrid sera parvenu à s’imposer ; encore plus rares sont les fois où cette même équipe réussira l’incroyable défi d’inscrire plus de trois buts au Real Madrid, sans en prendre. Rares, oui, mais pas inédites.

L’exemple le plus flagrant nous vient de l’année 2015, où, pour le compte du championnat BBVA, l’Atletico Madrid avait alors réussi l’impensable, faire chuter le Real Madrid sur le score de quatre buts à rien. Si cette situation reste exceptionnelle, elle permet à l’Atletico Madrid de croire encore à ses chances, surtout devant son public.

L’on semble néanmoins bien plus proche d’une qualification du Real Madrid, que d’un exploit de l’Atletico Madrid, mais ne sait-on jamais, la Ligue des Champions peut encore réserver de belles surprises.

