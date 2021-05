Grand Prix de F1 d’Espagne : Comment regarder la Formule 1 en direct TV, le replay vidéo de la course et le résultat du GP > Alors que les Grands Prix de F1 se disputent à un rythme effréné, il est déjà temps de se pencher sur le Grand Prix de F1 d’Espagne, un rendez-vous très attendu, et capable de redistribuer les cartes au classement.

Voilà maintenant deux semaines que le précédent Grand Prix de F1 ; celui de Russie, s’est terminé. Dès lors, il est bon de se pencher sur le Grand Prix de F1 d’Espagne, un rendez-vous très apprécié, autant par les pilotes que par le public toujours nombreux à suivre les déplacements.

Historiquement, le Grand Prix de F1 d’Espagne est disputé tous les ans sans exceptions, depuis 1986 maintenant. Certes, il est plus ancien au calendrier (première édition en 1913), mais il ne faisait alors pas partie d’une manche du Championnat du Monde de F1.

Mais si le Grand Prix de F1 d’Espagne est si apprécié, c’est notamment pour sa grande diversité sur les différents gagnants ici. Depuis le quadruplé de Michael Schumacher en 2001, 2002, 2003 et 2004, jamais un pilote n’aura réussi à s’imposer deux fois consécutivement ; mieux encore, depuis la deuxième victoire du Finlandais Kimi Raïkkönen en 2008, jamais un pilote n’aura acquis une seconde victoire ici.

En effet, le Grand Prix de F1 d’Espagne permet une très grande homogénéité, puisque, en huit années et autant de Grands Prix, l’on ne comptera pas moins de huit vainqueurs différents !

Concernant le Grand Prix de F1 d’Espagne, si vous désirez savoir comment regarder la Formule 1 en direct à la TV, sachez que la course est retransmise sur la chaîne Canal +, dès 14 heures. Concernant le replay vidéo de la course et le résultat du GP, tout cela sera disponible sur Internet, une fois le Grand Prix de F1 d’Espagne terminé et le vainqueur connu.

Dans une telle situation, l’on ne peut qu’attendre patiemment et fermement le départ du GP, notamment pour savoir si un nouveau pilote pouvait venir à s’imposer, sans obtenir un second succès en huit ans. Difficile, toutefois, d’imaginer qu’une telle situation viendrait se poursuivre, puisque la majorité des pilotes présents se sont alors imposés au fil de l’histoire.

Il y a, néanmoins, une exception. Lors du dernier Grand Prix de F1, celui de Russie, ce ne sera pas un farouche Sebastian Vettel ou un revanchard Lewis Hamilton qui se sera imposé, mais bien un jeune pilote, venant, par la même occasion, obtenir son premier succès en F1. Alors que l’on parle ici de Valtteri Bottas, le pilote Finlandais décrochait alors son premier sacre en F1, et espère bien décrocher son deuxième succès.

Si l’on venait à suivre la logique du Grand Prix de F1 d’Espagne, imaginer une victoire d’un neuvième pilote en neuf ans n’est pas impossible, d’autant que cela viendrait chambouler totalement un classement qui s’établissait doucement ; l’on ne peut, alors, qu’espérer une surprise au Grand Prix de F1 d’Espagne.

