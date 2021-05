Regarder le Tournoi de tennis de Madrid en vidéo live : matchs, résultat et vainqueur

Regarder le Tournoi de tennis de Madrid en vidéo live : Streaming matchs, résultat et vainqueur > Évènement très suivi à travers le monde du tennis, le Tournoi de tennis de Madrid offre son lot de sensations, et reste un rendez-vous immanquable de terre battue ; avis aux amateurs.

Tournoi masculin du circuit ATP, le Tournoi de tennis de Madrid est un évènement immanquable pour tout amateur de tennis. Ici, les joueurs présents sont désireux de remporter un sacre et l’on retrouve certains des plus grands joueurs actuels ; les premiers du classement ATP.

Avec une création en 1972, le Tournoi de tennis de Madrid se sera très vite imposé dans les esprits, et se permettra d’atteindre une place de choix dans la liste des différents tournois annuels. Certes, le Tournoi de tennis de Madrid n’a pas le calibre d’un Tournoi de tennis du Grand Chelem, mais s’affiche comme un excellent entraînement avant ces derniers.

En fonction de son placement au calendrier, le Tournoi de tennis de Madrid apparaît alors comme l’entraînement parfait avant le grand tournoi qu’est Roland-Garros, et il ne fait nul doute que beaucoup de prétendants au titre du tournoi du Grand Chelem se retrouveront ici.

Si l’engouement est total, nous pourrons néanmoins souligner l’absence de Roger Federer. Alors présent dans le top 5 ATP, le Suisse pourrait se risquer à perdre des places d’ici Roland-Garros, mais c’est bien sa santé qui passe en premier. Prendre du repos lui permet notamment de se montrer à la hauteur des différents tournois, et le tournoi de Miami en est l’exemple parfait.

En effet, lors du Tournoi de tennis de Miami, Roger Federer aura très clairement dominé Rafael Nadal en finale, sur le score de 6-3, 6-4, en un peu plus d’une heure trente. Il aura d’ailleurs déclaré à l’issue du tournoi de tennis de Miami : « Je veux rester en bonne santé et prendre du plaisir sur le court, a-t-il poursuivi. Quand je suis en bonne santé et que je me sens bien, je peux produire le tennis de ces dernières semaines. Si je ne m’étais pas senti aussi bien, je n’aurais pas été en finale contre Rafa. Cette pause va me permettre de me concentrer sur Roland-Garros, sur la saison sur gazon puis sur la saison sur dur, qui va être importante pour moi. »

Pour ce Tournoi de tennis de Madrid, le tenant du titre ; Novak Djokovic, parviendra-t-il à conserver ses lauriers ? Rien n’est moins sûr, puisque le Serbe, ancien premier mondial, connaît des saisons désormais plus compliquées. Toutefois, les derniers résultats peuvent lui donner raison et il suffirait d’une belle victoire au tournoi de tennis de Madrid pour évoquer à nouveau un joueur au sommet de son art.

Dans le même temps, Rafael Nadal, joueur le plus titré au tournoi de tennis de Madrid, entend bien acquérir un cinquième trophée et parfaire sa préparation pour Roland-Garros.

