Comment regarder le Grand Prix de F1 de Russie en direct à la TV : Vidéo live GP Formule 1, résultat et classement > Pour la Formule 1, le calendrier évolue bien vite, et l’on retrouve, déjà, la nouvelle manche du Championnat de F1, avec un terrible Grand Prix de F1 de Russie et son cadre idyllique, proche du parc Olympique.

Les amateurs le savent, plus les courses sont disputées, mieux le spectacle est. Alors que beaucoup voyaient une saison de F1 assez terne et morose avec les nouvelles F1, force sera de constater que le spectacle est au beau fixe et les courses haletantes.

En effet, l’on constatera rapidement que cette nouvelle saison permet à bien d’autres pilotes de se mettre en avant, mais aussi de connaître des retours appréciés pour certaines écuries, trop à l’abandon les années précédentes.

Cette nouvelle saison de Formule 1 vient également baisser le niveau des Mercedes, puisque l’on retrouve un Lewis Hamilton plus en retrait ; malgré, toujours, d’excellentes prestations.

Alors que nous assistions, l’an passé, à un duel incroyable entre Lewis Hamilton et Nico Rosberg, cette année 2017 marque principalement le retour de Ferrari, puisque c’est autre duel qui se dessine sereinement, entre Lewis Hamilton et sa Mercedes, et Sebastian Vettel et sa Ferrari ; un exemple lorsque l’on regarde la saison passée, bien trop compliquée pour Ferrari.

Si vous cherchez à savoir comment regarder le Grand de F1 de Russie en direct à la TV, c’est sur Canal + qu’il faut se rendre, à partir de 14 heures, heure Française. La vidéo live du GP de Formule 1, le résultat et le classement sont et seront également disponible sur Internet.

Lors du dernier Grand Prix de F1, le GP de Formule 1 de Bahreïn, c’est bien Sebastian Vettel qui parviendra à prendre l’ascendant sur son principal adversaire au classement, se permettant, de fait, d’empocher les 25 points de la première place. L’on soulignera néanmoins l’excellente performance de Lewis Hamilton, puisque ce dernier dépassera ses limites pour tenter de revenir sur le pilote Allemand ; peine perdue toutefois, puisque Lewis Hamilton échouera à un peu plus de six secondes de la première place.

Avec 25 nouveaux points au compteur, Sebastien Vettel a repris l’avantage au classement, avec un total de 68 points. Lewis Hamilton, avec cette nouvelle seconde place, s’accroche et possède 61 points, tandis que Valtteri Bottas complète le podium avec 38 points. Si rien n’est encore joué pour le moment, il ne fait nul doute que l’on assiste à un duel qui risque de devenir emblématique de la saison ; et ce n’est pas sans raison puisque les poursuivants sont désormais très loin au classement.

Fraîchement de retour au calendrier de la Formule 1, le Grand Prix de F1 de Russie n’aura vu que des victoires de Mercedes depuis 2013, sa première année de présence après 99 ans sans F1. Si Lewis Hamilton avait remporté les deux premières éditions ; en 2014 et 2015, c’est bien Nico Rosberg qui venait s’imposer ici l’an passé. Alors qu’il n’est plus de la partie, Lewis Hamilton pourra-t-il réussir à obtenir la troisième victoire de son palmarès en Russie ? Il ne fait nul doute que l’on assiste, une nouvelle fois, à une course de F1 bien mouvementée.

