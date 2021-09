Les favoris de la Coupe du Monde de football de plage : résultats, classement, replay matchs > Alors que le mois d’avril touche à sa fin, c’est à la Coupe du Monde de football de plage de se mettre en avant ; au programme ? Des matchs souvent intenses et spectaculaires, où la victoire finale est très désirée par de nombreux pays.

Compétition Internationale, la Coupe du Monde de football de plage se dispute tous les deux ans depuis 2005 ; avant cela toutefois, l’on retrouvait les Championnats du Monde de football de plage, qui se déroulaient depuis 1995.

Bien que la Coupe du Monde de football de plage soit très disputée, seules quatre formations auront réussi, au cours de l’histoire, à imposer leur nom au palmarès et sur la Coupe décernée. En effet, depuis la création de l’évènement, l’on retrouve quatre pays vainqueurs, à savoir le Brésil, le Portugal, et, plus étonnant, la Russie et la France. La France est d’ailleurs le seul pays du palmarès a avoir remporté la Coupe du Monde de football de plage à une seule reprise, en 2005.

Au palmarès, le Brésil est très largement en tête, ce qui n’est pas une surprise, avec pas moins de treize succès et une deuxième place. Depuis 2011 toutefois, le Brésil ne parvient plus à faire sensation et laisse ses trophées à d’autres formations, à savoir la Russie et le Portugal.

En 2015, le Portugal parviendra alors à faire sensation lors de la Coupe du Monde de football de plage organisée sur ses terres, et viendra décrocher sa seconde victoire de son palmarès, après un premier titre acquis en 2001.

Pour l’édition 2017 de la Coupe du Monde de football de plage, la 19e édition de l’histoire, l’on retrouve, bien entendu, les différents vainqueurs au palmarès, à savoir le Brésil, et le Portugal. Malheureusement, la France ; comme la Russie, n’auront pas réussi à se qualifier pour tenter de décrocher un sacre dans cette Coupe du Monde de football de plage.

Dès lors, plusieurs favoris se dessinent, comme le Portugal, l’immanquable tenant du titre. Dans son groupe, l’on retrouve les Émirats Arabes Unis, le Paraguay et Panama. Sur le papier, donc, l’on ne voit pas réellement comment le Portugal pourrait venir à s’empêcher de sortir de son groupe ; à moins d’une énorme surprise.

Pour le Brésil, et même si ces dernières années sont plus compliquées, il ne fait nul doute que l’on parvienne à sortir d’un groupe composé du Japon, de la Pologne et de Tahiti. Pour le Brésil, l’objectif est clair, renouer avec le titre. Les plus grands amateurs de football de plage seront alors ravis de voir les résultats, le classement et le replay des matchs sur Internet.

