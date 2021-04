Voir la finale de la Coupe de la Ligue de football en direct sur France 2. Voici la vidéo du match, le résultat et le replay des buts > Moment décisif ce soir, sur la chaîne France 2, puisque les téléspectateurs et autres amateurs de foot, vont pouvoir se délecter d’une affiche très intéressante, un choc en finale de Coupe de la Ligue, un affrontement au sommet.

Au début de la compétition, plusieurs formations étaient capables de se hisser sur la dernière marche de la compétition qu’est la Coupe de la Ligue ; pourtant, et au fil de l’aventure, les confirmations venaient surtout des deux équipes sur le toit du championnat de Ligue 1 actuellement, à savoir l’AS Monaco et le PSG. Lorsque l’on y regarde de plus près, l’on retrouve deux formations au destin actuellement bien différent. Avant de se pencher sur les joutes Européennes, il sera bon de rappeler et souligner que le PSG semble bien plus à l’aise en Coupe de la Ligue, que son adversaire du jour qu’est l’AS Monaco. Pour la première équipe, bien souvent les scores sont fleuves, tandis que pour la seconde, les résultats sont plus serrés. Pas de panique toutefois, puisque cette constatation n’est valide que du côté de la Coupe de la Ligue. Depuis quelque temps déjà, l’AS Monaco se montre redoutable en attaque, un constat qui lui faisait défaut lors des saisons précédentes.

Voir la finale de la Coupe de la Ligue de football en direct sur France 2 : Vidéo match PSG AS Monaco, résultat et replay buts

En pouvant compter sur des joueurs incroyables une fois lancés sur le terrain, l’AS Monaco possède, en plus, un avantage de choix sur le PSG, une qualification brillante en Ligue des Champions il n’y a pas si longtemps, alors que le PSG venait s’écrouler, incapable de montrer un visage sérieux sur l’ensemble du match retour.

Sachez que vous pouvez voir la finale de la Coupe de la Ligue de football en direct sur France 2 dès 21 heures, ou visionner la vidéo en live du match PSG AS Monaco, avec le résultat et le replay des buts de la finale, sur Internet.

Pour l’AS Monaco, l’on aura fait preuve de ténacité pour s’imposer face à Manchester City sur l’ensemble des deux rencontres. Bien que le match allé se soldera par une défaite, le match retour offrira une belle et grande fête, synonyme de qualification pour le prochain tour. Si l’exploit est louable, c’est le match retour du PSG qui restera gravé, à jamais, dans l’histoire. Victorieux lors du match allé face au FC Barcelone ; sur le score de quatre buts à zéro, les joueurs du Paris Saint-Germain semblaient alors intouchables, même en connaissant la force du grand FC Barcelone. Pourtant, lors du match retour, les joueurs du PSG n’étaient clairement pas à la hauteur et s’inclineront ; très lourdement, sur le score de six buts à un. Invisibles et absents mentalement, les joueurs du PSG enchaîneront les erreurs. Depuis, l’on sent un PSG affaibli, mais toujours capable de s’imposer au fil des rencontres.

Cette finale de Coupe de la Ligue de football en direct sur France 2 marque alors un tournant majeur pour la saison en cours. Et si le PSG s’effondrait une nouvelle fois face aux assauts de l’AS Monaco ? Et si l’AS Monaco, trop dérangé par le trophée, venait à perdre sa qualité de jeu et se faisait bousculer ?

Historiquement, l’AS Monaco possède un net avantage face au PSG en terme de victoires, et pourra même se vanter de rester sur un succès face au Paris Saint-Germain. Néanmoins, que ce soit en Coupe de France, comme en Coupe de la Ligue qui nous intéresse ici, jamais l’AS Monaco n’aura réussi à prendre l’avantage sur son adversaire ; un tournant historique est-il en train de prendre forme ?

Partager : Twitter

Facebook