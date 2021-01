Voir le match Luxembourg France en direct TV sur TF1 : Replay vidéo buts, score Bleus Éliminatoires Coupe du Monde football 2018 > Les Bleus de l’équipe de France de football rechaussent les crampons de l’équipe Nationale, et se replongent dans les éliminatoires de la Coupe du Monde de football 2018, un moment important, qu’il ne faut pas manquer.

Nous y sommes enfin ! Après plusieurs mois d’accalmie et cette victoire deux buts à un face à la Suède, les joueurs de l’équipe de France de football se retrouvent pour disputer un match des éliminatoires de la Coupe du Monde de football 2018, qui se déroulera en Russie.

Pour le moment, l’on ne pourra nier que l’équipe de France possède un avantage certain sur ses principaux concurrents, et c’est fort d’une première place que les Bleus affrontent le Luxembourg, une formation qu’ils sont désormais bien habitués à retrouver.

Mais la pression pourrait bien aller de paire avec cette sortie, puisque les Bleus se doivent de s’imposer. Car oui, même un match nul apparaîtrait comme une défaite pour l’équipe qui aura atteint la finale du dernier Euro de football, et le bilan serait encore plus triste si les Bleus venaient à s’incliner face au Luxembourg, actuel dernier du groupe avec un point ; acquis lors du match nul face à la Biélorussie.

Justement, et lorsque l’on y regarde de plus près, le Luxembourg aura réussi l’exploit d’accrocher la Biélorussie, la même formation qui avait cherché le point du match nul face à la France en septembre dernier. Nous atténuerons ce fait en soulignant que l’équipe de France avait alors encore en mémoire cette finale perdue de l’Euro 2016, face au Portugal.

Vous pouvez voir le match Luxembourg France en direct à la TV sur TF1 dès 21 heures. Sachez que le replay des buts et le score des Bleus en Éliminatoires de la Coupe du Monde de football 2018 seront ensuite disponible sur Internet, dans le cas où vous n’avez pas pu vous libérer pour suivre les intentions des Bleus dans ce match de football des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde.

Attention toutefois, puisque le Luxembourg, malgré ses défaites, se montrera parfois insistant et plus à l’aise sur le terrain que lors des dernières années. La défaite à un but à zéro face à la Suède, ou encore le spectacle offert face à la Bulgarie (4-3) pourraient laisser planer le doute quant au succès des Bleus.

Malgré ces faits, l’histoire donne entièrement raison à la France, puisque jamais le Luxembourg n’aura réussi à s’imposer face aux Bleus, ni même à décrocher le point du match nul. Si tout peut changer dans le monde du football, l’on espère que cela ne sera pas ce soir, afin que l’équipe de France ; très réaliste et offensive actuellement, poursuive de creuser l’écart sur les poursuivants.

