Voir match Ligue 1 Lorient PSG en direct et résultat match Juvisy Paris Saint-Germain Coupe de France féminine > Nouvelle journée de football assez intéressante, qui devrait, en plus, ravir les amateurs du PSG, qui affectionnent l’équipe hommes, comme l’équipe féminine du PSG.

Ce sont alors deux échéances qui viennent ponctuer cette nouvelle journée de football, l’une du côté de la Ligue 1, avec le match entre Lorient et le PSG, et de l’autre, une farouche rencontre en Juvisy et le Paris Saint-Germain, en Coupe de France féminine.

Débutons alors ce tour d’horizon en se penchant sur la Coupe de France féminine, et sur les dernières équipes encore en compétition. Alors que se jouent les quarts de finale de la Coupe de France, il n’y a plus que huit équipes à pouvoir encore prétendre au titre, dont le Paris Saint-Germain et Juvisy, l’affiche de ce soir.

Pour l’une, comme pour l’autre, la Coupe de France féminine est un objectif qui permettrait de souffler un peu face au championnat, un championnat où la formation de Juvisy a bien du mal à se montrer actuellement à la hauteur.

Pour le Paris Saint-Germain, en revanche, il n’y a rien dire et l’on retrouve une formation offensive, qui ne perd pas vraiment souvent. Pourtant, il reste une ombre au tableau du PSG, le fait que l’on n’ait encore jamais décroché une victoire en championnat de football féminin, laissant, au final, l’équipe de Lyon s’imposer presque chaque année. Sur le papier, même Juvisy aura fait mieux, avec pas moins de six titres glanés.

Ce match de Coupe de France féminine est alors d’une importance capitale pour les deux formations, et, même si le Paris Saint-Germain part avec un gros avantage moral sur son adversaire, Juvisy est encore loin d’être battu, à moins que. Dans tous les cas, l’on assistera ici à une rencontre spectaculaire, et de haute intensité, certainement. Sachez d’ailleurs que si vous cherchez à voir le match de Ligue 1 entre Lorient et le PSG en direct, c’est sur Canal + qu’il faudra être dès 21 heures ce soir. Pour connaître le résultat du match Juvisy Paris Saint-Germain en Coupe de France féminine, vous pouvez attendre la fin de la rencontre, ou vous diriger vers la chaîne Eurosport 2, qui retransmet le match en direct, dès 18 heures.

Enfin, prenons quelques instants pour évoquer la rencontre entre Lorient et le PSG, du côté de la Ligue 1 de football cette fois-ci. Ici, c’est une rencontre très intéressante qui prend forme, entre l’un des leaders incontestables, et l’une des lanternes rouges de la Ligue 1. Sur le papier, l’on ne voit alors pas vraiment comment Lorient pourrait mettre à mal la formation du PSG, même en jouant à domicile.

Toujours sur le papier, le dernier succès de Lorient face au PSG remonte déjà à 2011, où Lorient s’était imposé au Parc, sur le score d’un but à zéro. Depuis, et en dehors du match nul acquis (2-2) en 2012, Lorient n’aura eu de cesse de s’incliner. Peut-on envisager un tournant historique dans ce match venant clôturer la 29e journée de Ligue 1 de football ?

