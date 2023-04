Achat ou Location de Voiture : Comment Choisir ?

Ça y est, je me suis décidé pour une nouvelle voiture ! Mais j’ai pas mal de questions entre Achat ou Location de Voiture. Entre l’achat, la location longue durée et la location avec option d’achat, je ne sais pas quoi choisir. J’ai besoin de chaque piste et qu’on m’éclaire en fonction de ma situation. …

Achat ou Location de Voiture, le sommaire :

Pour vous aider à choisir entre Achat ou Location de Voiture, nous avons listé 6 cas de figures concrets qui vous concernent directement. Et nous y apportons des réponses directes et des solutions simples. A vous de cliquer sur la situation qui vous correspond le mieux :

Achat ou Location de Voiture : tout comprendre

Je veux absolument être propriétaire de ma voiture

Pour pouvoir acheter le véhicule de votre choix, vous avez deux solutions : le crédit auto (qui peut aller jusqu’à 75.000 euros) et le prêt personnel (jusqu’à 8.000 euros). Tout dépend donc du budget dont vous disposez ! Dans les deux cas, une fois votre demande d’emprunt acceptée, la somme est versée sur votre compte et vous la remboursez par mensualités fixes. Aucune surprise à la fin du mois ! Au bout d’1 à 5 ans, la voiture est à vous et vous pouvez la garder ou la revendre d’occasion.

Je veux acheter ma voiture mais ne peux payer que de petites mensualités

Avec une Location avec Option d’Achat (LOA), vous payez des mensualités moins élevées que pour un crédit et vous bénéficiez d’autres avantages financiers, puisque l’entretien du véhicule est toujours compris dans les frais de location. Sans compter que, dès la quatrième année, vous pouvez acheter le véhicule à d’excellentes conditions, pour un prix équivalant à la moitié de sa valeur initiale !

Je n’y connais rien en achat ou location de voiture et je veux la solution la plus simple possible

Alors, à vous la Location Automobile de Longue Durée ! En tant que locataire, vous bénéficiez d’une formule comprenant les coûts d’assurance et d’entretien du véhicule. Modérées, les mensualités varient selon le kilométrage fixé pour la durée du contrat et le modèle de la voiture. Idéal si vous voulez un tout en un, sans trop de frais ni de soucis. En plus, avec la LLD, vous vous faites plaisir : vous conduisez un véhicule neuf et pouvez changer de modèle à chaque contrat !

Majoré du dépôt de garantie, le premier loyer d’une LLD est toujours plus élevé que les autres. Aussi, essayez de bien évaluer vos futures disponibilités financières lorsque vous louez une voiture. En effet, si vous n’avez pas la possibilité de verser l’équivalent de cette toute première mensualité lorsque votre contrat sera renouvelé, vous devrez alors vous contenter d’une voiture plus modeste !

Aucun problème. Flexible, la LLD convient aussi bien aux petits qu’aux gros rouleurs ! Si vous avez souscrit un contrat qui prévoit 20 000 kilomètres par an et que, au bout de 6 mois, vous en êtes déjà à 15 000, vous n’avez qu’à contacter votre loueur pour lui demander de revoir les conditions de la location… Vous vous accordez sur le nouveau kilométrage, en fonction duquel votre loyer mensuel est recalculé. De même si, au contraire, vous faites beaucoup moins de kilomètres que prévu.

La plupart des organismes de LLD prévoient le suivi du kilométrage par le biais des entretiens périodiques à effectuer dans les garages partenaires. Ainsi vous vérifiez régulièrement que vous roulez conformément à ce qui est prévu dans le contrat.

Financièrement, c’est plus intéressant d’acheter ou louer ?

De louer ! Premièrement, un crédit auto a un coût. Deuxièmement, quand on achète, l’assurance et l’entretien du véhicule sont en supplément. Troisièmement, qui dit achat dit revente. Et là, soit vous vous adressez à un professionnel intermédiaire auquel vous devez une commission, soit vous vous exposez aux périls liés à la vente aux particuliers (essai de véhicule qui tourne mal, chèque sans provision…) Autrement dit, soit vous perdez de l’argent, soit vous risquez d’en perdre !

La LOA peut constituer un bon compromis entre la LLD et le crédit auto classique. En effet, le prix de revente du véhicule est calculé non seulement sur la valeur de la voiture, mais aussi sur le nombre de kilomètres que vous allez faire. C’est pourquoi, au bout du compte, ce n’est pas forcément la plus grosse voiture qui vous coûtera le plus cher !

Et entre la LOA et LLD, quelle est la plus chère ?

Par rapport à LLD qui est une pure location, la LOA est assimilable à un crédit auto, puisqu’elle inclut une valeur de rachat du véhicule. C’est pourquoi la deuxième est légèrement plus chère que la première, sauf au Crédit Mutuel, qui les propose au même coût. Pour économiser encore plus, vous pouvez aussi opter pour une LOA « ballon », c’est-à-dire dont les loyers ne couvrent que l’usage effectif du véhicule, lequel détermine, au bout du compte, l’éventuel prix de rachat.

Dans le cadre d’une LOA, il est généralement recommandé de contracter une assurance « perte financière » qui, s’ajoutant à l’extension de garantie du loueur incluse dans le contrat, couvrira la totalité des frais en cas d’accident.

Alors, ce match, ça donne quoi ? Eh bien, c’est la location de voiture qui l’emporte ! Quand vous louez, vous n’avez à vous préoccuper ni des démarches d’assurance et d’entretien, ni de la revente du véhicule. Vous vous donnez la possibilité de changer fréquemment de voiture, et vous roulez toute l’année dans un véhicule neuf… que rêver de mieux ?