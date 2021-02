Regarder le match OM PSG en direct : c’est possible

Regarder le match OM PSG en direct : Comment voir le replay du Classico de Ligue 1 entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain > Comme dans de nombreux championnats de football, il y a des journées qui sortent tout particulièrement du lot, et proposent une affiche sous haute tension, souvent considérée comme le Classico par excellence. Un simple clic et le tour est joué pour ne rien rater du match OM PSG.

Chaque pays a son Classico, et la France ne déroge finalement pas à cette règle. En Ligue 1, il y a deux formations que tout oppose depuis des décennies et le match entre les deux équipes se joue aussi bien sur le terrain, que dans le stade. Pourtant, premier coup de tonnerre pour ce Classico de Ligue 1, l’impossibilité des supporters Parisiens, de se rendre dans le stade de l’Olympique de Marseille, là où se déroule cette rencontre de Ligue 1.

La raison évoquée pour empêcher les 500 supporters Parisiens attendus ? Un contexte très tendu dans les banlieues. Qu’à cela ne tienne, espérons que l’on assiste là à un très grand match, et qu’une des deux formations parviendra à tirer son épingle du jeu.

Dans la situation actuelle du classement de Ligue 1, ce match entre l’OM et le PSG pourrait bien être décisif, pour l’un, comme pour l’autre. Du côté du PSG, l’on désire jouer impérativement sur tous les tableaux et ravir les trophées qui vont avec, tandis que l’OM aimerait bien disputer une nouvelle coupe Européenne l’année prochaine.

Regarder le match OM PSG en direct : Comment voir le replay du Classico de Ligue 1 entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain

Avec 39 points au compteur, la place qualificative n’est pourtant pas si loin pour l’OM, mais qui reste bien en retrait face à ses principaux concurrents. L’on pourra toutefois noter que l’Olympique de Marseille reste sur une belle victoire deux buts à zéro face à Rennes, mais que, avant cela, l’OM s’était incliné trois buts à deux face à Nantes, qui était alors en fin de tableau.

Si, sur le papier, les chances de succès de l’OM ; dans le contexte actuel, sont au plus bas, l’Olympique de Marseille pourrait toutefois tirer bénéfice de la situation dans laquelle se retrouve le PSG, et pourrait compter sur l’exploit du PSG face au FC Barcelone (4-0) pour tenter de récupérer de précieux points. Comment ? Simplement car le PSG se doit de se reposer avant l’échéance du match retour de Ligue des Champions qui aura lieu le 8 mars prochain, et faire tourner l’effectif n’est pas impossible.

Il est possible de regarder le match OM PSG en direct sur Canal + à partir de 21 heures. Si vous cherchez à savoir comment voir le replay du Classico de Ligue 1 entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, il vous suffit de noter que ce dernier sera disponible dès le lendemain sur Internet, et même sur la chaîne BeIn Sports.

Pour le PSG, le retour à la Ligue 1 aura été compliqué après son succès grandiose face au FC Barcelone. Face à la formation de Toulouse, le PSG n’aura pas réussi à s’en sortir convenablement, mais sans perdre de points non plus. Avec un match nul zéro partout, l’on ne peut que comprendre que l’OM puisse avoir un coup à jouer dans ce Classico de la Ligue 1. Rappelons que lors du premier match entre les deux formations pour cette saison de Ligue 1 2016-2017, le PSG et l’OM s’étaient neutralisés sur le score de zéro à zéro ; mais le PSG avait alors bien du mal à démarrer sa saison.

