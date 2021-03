Voir le match FC Barcelone PSG en direct live TV : Ligue des Champions

Voir le match retour FC Barcelone PSG en direct live TV : Résultat Paris Saint-Germain et replay buts Ligue des Champions > Très proche de créer un exploit qui serait historique, le PSG n’est qu’à quelques minutes d’une histoire qui serait incroyable ; à moins que le FC Barcelone ne sache comment s’y prendre pour renverser la vapeur.

Si vous aimez et voulez voir le match cliquez ici: :



Voici certainement ce qui apparaît comme l’un des matchs les plus importants de l’année si l’on aime le football, d’autant plus que cette nouvelle Ligue des Champions contient son lot de surprises et d’épopées spectaculaires. Lors du match aller ; qui se déroulait alors à domicile pour le PSG, le Paris Saint-Germain avait fait trembler le stade et ses supporters, puisque le PSG était alors conscient de mettre à mal le grand FC Barcelone. Peut-on souligner que le FC Barcelone a quelque peu perdu de sa superbe au fil des années ? Peut-être, mais l’on ne peut aucunement passer outre la performance du PSG sur sa pelouse.

L’absence de Thiago Silva dans l’arrière-garde du PSG n’aura finalement pas portée préjudice à la défense, qui parviendra à contenir les ; peu nombreux, assauts de Lionel Messi, Neymar, Luis Suarez et consorts, sans jamais se retrouver en difficulté. En fin de match, le PSG bénéficiera tout de même d’un coup du sort, mais la performance était là, et immanquable.

Voir le match retour FC Barcelone PSG en direct live TV : Résultat Paris Saint-Germain et replay buts Ligue des Champions

Victorieux sur le score de quatre buts à zéro lors du match allée, l’on ne voit pas vraiment comment le Paris Saint-Germain pourrait passer outre une qualification qui n’aura jamais été aussi proche. Attention néanmoins à ne pas relâcher ses efforts, et rester concentré sur le terrain, puisque l’on sait que le FC Barcelone, surtout à domicile, peut se montrer cruel avec ses adversaires.

Les équipes ayant déjà pris l’avantage lors d’un match allée face au FC Barcelone sont assez nombreuses, et le destin, cruel, les mettra mal à l’aise lors de la phase retour. Si le FC Barcelone possède encore des ; de très maigres, chances de succès, il ne fait nul doute que le club joue ses chances à 100 % pour faire chuter le PSG, ce qui ne serait finalement pas historique.

Sachez déjà qu’il est possible de voir le match retour FC Barcelone PSG en direct live à la TV sur la chaîne Canal +, détentrice des droits de retransmission des matchs retours de la Ligue des Champions pour les équipes Françaises. Le résultat du Paris Saint-Germain et le replay des buts de la Ligue des Champions seront aussi à voir sur Internet.

En effet, c’est bien le PSG qui pourrait encore entrer dans l’histoire, et pas seulement grâce à son premier succès 4-0 face au FC Barcelone. Si la prestation du Paris Saint-Germain est très surveillée, c’est notamment car le PSG n’aura pas réussi à faire chuter le FC Barcelone en phase d’élimination directe, depuis plus de vingt ans maintenant. Et si l’année 2017 marquait l’année du changement ? L’année où le PSG décrochera, enfin, un sacre en Ligue des Champions ? Pour cela, il faudra d’abord réaliser une nouvelle performance face au FC Barcelone, loin d’être vaincu.

Si vous aimez et voulez voir le match c’est simple il suffit de cliquer ici:



Partager : Twitter

Facebook