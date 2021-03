Algarve Cup football : Voir les matchs du Portugal, de l’Espagne et des Pays-Bas en direct vidéo > Nouvelle édition de l’Algarve Cup, et nouvelle année placée sous le signe de la compétition acharnée. Car oui, dans le monde du football féminin, l’Algarve Cup est l’une des compétitions les plus prisées.

Organisée par la Fédération Portugaise de football, tous les ans depuis 1994 maintenant, l’Algarve Cup est un tournoi sur invitations de classe mondiale, et se permet également d’être l’un des tournois féminins les plus longs dans son déroulement.

Un peu à l’image de ce que nous retrouvons dans les autres compétitions, l’Algarve Cup est très largement dominée par les États-Unis, brillante formation féminine, dont les nombreuses qualités ne sont plus à prouver. Alors, certes, les États-Unis seront passés à côté de quelques éditions, mais rien de bien méchant jusqu’à présent, puisqu’ils parviennent à se montrer constants.

L’on pourra également noter que les États-Unis auront réussi à briser une malédiction en 2015, puisqu’il était alors de coutume que l’équipe victorieuse de l’Algarve Cup ne parvienne jamais à remporter la Coupe du Monde de football féminin lors de la même année ; question réglée en 2015.

Si les États-Unis sont largement premiers du palmarès avec pas moins de dix succès ; inutile d’évoquer ces neuf victoires en treize années, l’on pourra toutefois souligner que les États-Unis n’étaient pas invités lors de l’édition 2016 de l’Algarve Cup, et le souhait de renouer avec la compétition est bien présent ; toutefois, cela ne sera pas en 2017.

Une nouvelle fois absents de l’Algarve Cup de football, les États-Unis se doivent de laisser leur place pour une autre formation ; dans le même temps, l’on surveillera alors la meilleure deuxième équipe de l’histoire de l’Algarve Cup, à savoir la Norvège. Bien présente pour l’édition 2017, l’on ne voit toutefois pas la Norvège réussir à s’imposer, d’autant que le dernier succès de l’équipe remonte déjà à 1998. L’Allemagne, qui n’est pas invitée, pourrait bien laisser sa troisième place au profit de la Suède, présente à l’édition 2017.

Avec un dernier succès en 2009, la Suède est l’une de ces équipes capables d’enflammer la compétition, notamment après une certaine constance. De son côté, le Canada ; brillant vainqueur l’an passé, pour la première fois de son histoire, entend bien conserver son titre durement acquis, dans une compétition qui était alors très ouverte.

Si vous désirez voir les matchs du Portugal, de l’Espagne et des Pays-Bas en direct vidéo, Eurosport devrait être votre référence. Dans tous les cas, sachez que de nombreuses vidéos de l’Algarve Cup de football seront disponible, notamment pour y découvrir les résumés, les replays des buts et autres infos importantes.

Enfin, terminons en précisant que jamais le Portugal, l’Espagne ou les Pays-Bas n’auront réussi à atteindre les quatre dernières places ; l’heure du changement ?

