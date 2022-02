Voir la Finale SuperBowl en Direct TV et Video sur Internet : Foot US Super Bowl LVI Los Angeles Rams Cincinnati Bengals

Ici, Football Américain avec le Super Bowl en direct ce dimanche. Voici comment regarder le match de la finale du SuperBowl en direct live Streaming sur Internet. La finale du SpuerBowl est également diffusée en direct à la télévision au Québec, au Canada, en France et partout dans le monde. Voici comment vous organiser pour ne rien rater de l’événement Foot US de la saison!

La retransmission du match en direct à la télévision commence ce dimanche à partir de 00h00 (heure de Paris). L’horaire de la finale du SuperBowl est donc extrêmement facile à retenir… Le match est diffusé sur W9 en Direct à partir de 00h00, et en intégralité. Quel plaisir! La finale du Super Bowl ce soir à partir de minuit créé une effervescence comme rarement un autre événement sportif en est capable. C’est de la folie, comme seuls les sports US savent offrir! Le SuperBowl est le match de sport le plus populaire au monde. Cette édition du Super Bowl devrait confirmer ce statut de grand rendez-vous mondial du sport et du show-business.

Voir la finale du SuperBowl en Direct Streaming

Le match de la finale du SuperBowl est retransmis en direct à la télévision sur W9. Dès 00h00, coup d’envoi du match entre les deux franchises qualifiées pour la finale. En direct à la télévision sur W9 ou en direct Streaming sur Internet sur le site de la chaîne, il est aussi possible de regarder le match. Au Québec, au Canada, en France et partout dans le monde, de nombreuses options existent pour voir la finale du SuperBowl en direct TV et en live stream sur Internet. Pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup un peu avant le début du match. Vous saurez tout sur la finale du SuperBowl.

Si vous aimez et voulez voir le match, c’est simple, il suffit de cliquer ici:



Partager : Twitter

Facebook