Voir le Paris Grand Slam Judo en Direct TV et en Replay Vidéo

Organisée annuellement au mois de février depuis 1971 maintenant, la compétition du Paris Grand Slam de Judo était alors réservée aux hommes pendant ses premières années de présence. Depuis 1988, les catégories féminines ont vu le jour, notamment pour regrouper les deux catégories et rendre le tout plus attrayant. Pour confirmer l’engouement autour de l’évènement, il faut savoir que le Paris Grand Slam Judo ; nommé ainsi depuis l’édition 2015, est l’un des tournois les plus imposants de l’année, puisqu’il se place en catégorie Super Coupe du Monde ; ou Super A. Se permettre une place dans une telle catégorie n’est pas anodin, et il faut, bien souvent, que le succès du vainqueur lui soit bénéfique. Dès lors, l’on notera que le Paris Grand Slam Judo fait partie des quatre tournois du Grand Chelem depuis l’année 2009, et qu’il est, lors d’une année Olympique, l’un des tournois qualificatifs à ne manquer sous aucun prétexte.

Si vous l’ignoriez encore, vous savez maintenant, en quelques lignes, l’importance du Paris Grand Slam de Judo et l’envie incroyable que possèdent les judokas se présentant ici ; d’ailleurs, le palmarès n’est pas anodin et l’on retrouve les plus grandes stars du tatami.

Vous l’aurez compris, voir le Paris Grand Slam de Judo en direct à la télévision est un excellent moyen de surveiller l’état de forme des combattants désireux de s’illustrer tout au long de l’année. Une fois l’évènement terminé, le replay des combats sera disponible en vidéo sur Internet, de quoi vous faire une meilleure idée, dans le cas où vous n’avez pas réussi à voir le Paris Grand Slam de Judo en direct.

Si l’on se penche en détail sur le palmarès du Paris Grand Slam de Judo, l’on pourra alors constater les cinq victoires consécutives de Teddy Riner depuis la catégorie du Grand Chelem, puisque ce dernier viendra décrocher des titres, de 2009 à 2013. D’ailleurs, le Français possède le record des victoires consécutives, et il semble bien partit pour le conserver longtemps.

De son côté, le Japonais Hisayoshi Harasawa profitera du forfait de Teddy Riner l’an passé pour décrocher son deuxième succès consécutif ; un troisième possible ?

