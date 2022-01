Rendez-vous avec la Coupe d’Afrique des Nations cette année, avec votre équipe préférée présente dans la plus grande compétition africaine de football. Le match de la CAN est à suivre dès la coup d’envoi en direct live à la télévision et sur Internet. Jusqu’à la finale du tournoi de la CAN, l’intégralité des matches est diffusée en direct à la télévision et sur Internet. Pour les fans des plus grandes nations de football africain, ne ratez pas le matche en direct!

L’ambiance monte au Gabon. Le pays organisateur a réussi son pari de faire de la 31e édition de la Coupe d’Afrique des Nations un immense succès populaire. Alors que la CAN Total se déroule du 14 janvier au 5 février, les 16 nations participantes sont désormais toutes entrées en piste et seules les meilleures peuvent prétendre au trophée suprême. Dès maintenant, chaque match en direct devient décisif. Dans tous les groupes, la suprématie se joue à couteaux tirés et le classement final de la CAN devrait réserver quelques surprises. En regardant le match sur Bein Sports, les fans sont aux premières loges de cette lutte pour le titre africain.

CAN : Match en streaming

Retrouvez les plus grands joueurs de la planète football en direct live pendant la CAN. L’issue du match à regarder en direct est complètement ouvertre. Ne ratez rien de la rencontre jusqu’à la dernière seconde et le coup de sifflet final. Le match de la CAN est diffusé en direct sur la chaîne de football BeIN Sports HD 2. Pour les fans de match de foot en direct sur Internet, il est également possible de regarder la CAN en live streaming, puisque la chaîne a mis en oeuvre un dispositif technique exceptionnel pour la Coupe d’Afrique des Nations. Accessible sur Internet et à la télévision, ce site de streaming permet également de voir les buts, les vidéos du match de la CAN et le résumé de chaque rencontre.

