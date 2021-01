Scores et résultats Top 14 rugby : Classement et résumé RC Toulon, ASM Clermont, La Rochelle et Castres Olympique > Après une folle première partie de saison, le Top 14 se permet d’offrir à nouveau de belles affiches ; s’imposer dans cette saison de Top 14 semble bien plus compliquer que prévu pour les grosses écuries.

Un peu à l’image de ce que nous retrouvons du côté de la Ligue 1 ; avec l’OGC Nice par exemple, l’on ne pourra que constater que la première partie de saison du championnat du Top 14 de rugby n’était pas forcément à l’avantage des formations les plus prisées de la discipline, et pour cause. Dans un premier temps, la plus grosse des surprises nous tout droit de La Rochelle, qui, à la trêve, s’emparait de la deuxième place du classement du Top 14, un bel exploit !

Car oui, si l’aventure de La Rochelle est exceptionnelle, c’est bien car la formation ne connaissait pas réellement d’expérience similaire, se devant de terminer à chaque fois dans le ventre mou du Top 14, si la relégation n’était pas à l’ordre du jour. Depuis son retour en Top 14 (en 2014), La Rochelle se montre constante et surprenante par moment.

Alors que La Rochelle pointe en haut du classement avec 50 points ; soit un de moins que le leader qu’est l’ASM Clermont, il ne fait désormais plus de doute que l’on soit très proche d’écrire l’histoire pour le club dont le seul palmarès serait deux Coupes de la Ligue, en 2002 et 2003.

Scores et résultats Top 14 rugby : Classement et résumé RC Toulon, ASM Clermont, La Rochelle et Castres Olympique

Vous l’aurez compris, si La Rochelle revenait en force pour la reprise du championnat du Top 14 de rugby, l’on pourrait renouer avec des surprises qui manquaient à la compétition. Ce week-end, d’ailleurs, La Rochelle affronte le RC Toulon, une rencontre, qui, lors de la première partie de saison, avait offert un match nul assez incroyable, sur le score de 17 partout.

Vous l’aurez compris, La Rochelle est devenue, en seulement quelques matchs, l’équipe à suivre de près et qui pourrait chambouler un classement bien établi depuis trop de saisons maintenant. Outre La Rochelle, l’on surveillera également le RC Toulon, qui connaît une saison plus terne qu’à l’accoutumer, et qui terminera la première partie de saison à la 5e place, tout en possédant dix points de retard sur le leader.

Autre formation, l’ASM Clermont. Pour cette dernière, pas de réelle surprise, c’est la première place qui est de mise, et le match de Top 14 de rugby ce week-end face à Bordeaux-Bègles ne devrait pas réellement changer la donne ; à moins que ?

Enfin, soulignons les matchs en demi-teinte du Castres Olympique, qui ne cesse de descendre. Vaincu 22 à 8 face à La Rochelle lors de la 16e journée du Top 14 de rugby, le Castres Olympique se retrouve dans une situation délicate et possède un retard flagrant sur les deux leaders. Bien sûr, rien n’est encore joué, mais il faudra se montrer plus percutant pour décrocher de bons résultats, notamment pour remonter au classement et retrouver sa véritable place.

Partager : Twitter

Facebook