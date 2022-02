Multiplex Ligue 2 : Résultats et replay buts des matchs de football > Alors que la compétition du championnat de Ligue 2 fait rage, le moindre mauvais résultat pourrait venir mettre à mal une formation qui vise haut dans cette saison. À l’inverse, un bon résultat pourrait conforter une formation dans ses objectifs, mais gare à la chute.

Alors que la compétition de Ligue 2 a retrouvé les chemins des terrains depuis quelques semaines déjà, l’on devrait assister à un Multiplex Ligue 2 assez intéressant ce soir, puisque de nombreuses formations ont besoin de points ; soit pour se sortir la tête de l’eau, soit pour confirmer les ambitions de début de saison et autre pari osé.

Ainsi, pour les rencontres de football de Ligue 2 qui sont prévues ce soir, l’on retrouve un match entre Orléans et Sochaux, deux formations au destin bien différent au terme de la première partie de saison. Alors que Sochaux avait bien du mal dans la précédente saison de Ligue 2, voilà que Sochaux se montre assez constant dans ses efforts, tandis qu’Orléans, qui était alors la lanterne rouge de la Ligue 2, ne parvient plus à se montrer assez offensif, tout en créant une défense solide. Si rien n’est encore perdu pour Orléans, se ressaisir rapidement est le maître-mot des prochains matchs de Ligue 2.

Le constat est le même pour l’AJ Auxerre, qui se doit de réagir après bien trop de résultats en demi-teinte. S’il est inconcevable pour une formation comme l’AJA de tomber en National, il faut maintenant réussir à engranger les points et cette formation face à Clermont, même si elle est compliquée sur le papier, se doit d’être un électrochoc.

À la trêve, Reims, Brest et Lens étaient sur le podium de la Ligue 2, mais la configuration de la compétition n’offrait que peu de certitudes quant au maintien de cette place. Imaginez seulement, toujours à la trêve, ce ne sont pas moins de six formations qui se tenaient à trois points d’écart ou moins, dans lesquelles nous pouvons citer le RC Strasbourg, Sochaux et Troyes. Amiens, après un départ canon, connaissait une baisse de forme et pointait à 29 points à la trêve, ce qui reste néanmoins une excellente performance après sa montée de National.

Et si, justement, c’étaient les anciennes formations de National qui parviendraient à tirer de la Ligue 2 un certain profit ? Pour le RC Strasbourg, champion de National l’an passé, le début de saison était un peu plus compliqué que prévu, mais l’on restait dans les objectifs de base, à savoir le simple maintien cette année ; inutile de trop se presser donc. Dans ce Multiplex de Ligue 2, le RC Strasbourg fait face à Nîmes, une formation qui avait terminé à la 14e place lors de la précédente saison de Ligue 2.

Finalement, seule la formation d’Orléans aura raté son virage et son entrée en Ligue 2, après, pourtant, une saison plus que convaincante en National. Toutefois, et même si le défi est de taille, Orléans peut encore prétendre au maintien ; pour cela, il faudra se montrer meilleur défensivement, d’autant qu’Orléans possédait, à la trêve, la moins bonne différence de buts.

Enfin, ce Multiplex Ligue 2 permet aussi de retrouver un match entre le Red Star et le Stade de Reims, un choc entre Amiens et Lens, ou encore un duel intéressant entre Troyes et Le Havre.

