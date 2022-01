Résultats des matchs de football du championnat de Bundesliga, de Serie A et de la Liga NOS > Alors que les matchs de football se succèdent, mais restent loin de se ressembler, l’on peut aisément dire que les amateurs du ballon rond apprécient ces différents moments, dans des championnats bien différents.

Pour ce nouveau week-end ; très chargé, de football, les fervents défenseurs de pelouse et de spectacle peuvent découvrir de nombreux matchs, certains comptants pour le calendrier des championnats les plus appréciés à travers le monde. Autre fait notable du week-end du 20 au 22 janvier 2017, il vient relancer la compétition de Bundesliga, après une trêve bien méritée, qui aurait presque pu faire peur au grand Bayern Munich.

Car oui, le fait notable de la première moitié de la Bundesliga nous vient tout droit de la perte de la position de leader par le Bayern Munich, après d’innombrables mois en tête du championnat. Si ce dernier se sera fait dépasser par Leipzig, il ne faudra pas longtemps aux stars du Bayern Munich pour reprendre la bonne cadence ; il va toutefois falloir confirmer pour la suite de la Bundesliga.

Aujourd’hui, les amoureux de football vont pouvoir suivre les résultats des matchs de Leverkusen, du Herta Berlin, de Mainz 05 et de Cologne. Dans cette liste, c’est surtout vers le Herta Berlin que les regards viennent se tourner, puisque la formation avait réussi à terminer à la troisième position lors de la trêve, une performance notable. Face à Leverkusen ; actuellement dans le ventre mou de la Bundesliga, le Herta Berlin possède une belle chance de débuter son année de la meilleure des façons.

Du côté de la Serie A, cela fait déjà trois semaines que la compétition a repris, mais, à la trêve, c’est bien la Juventus qui se montrait une nouvelle fois à la hauteur des espérances. Largement au-dessus du lot, la Juventus se permettait une belle avance, tout en disposant d’une journée de retard après le report du match face à Crotone, l’une des lanternes rouges de la Serie A.

Pour ce nouveau week-end dans les différents championnats de football, l’on suivra tout particulièrement les résultats des matchs opposant la Juventus et la Lazio, l’AS Rome et Cagliari, et, enfin, l’Inter face à Palerme. Pour la Juventus, la Lazio, l’AS Rome et l’Inter de Milan, une victoire se doit de ponctuer ce nouveau week-end de championnat et le match Juventus Lazio sera très important pour la suite de la Serie A de football.

Enfin, direction le Portugal pour y retrouver la Liga NOS. Là aussi, cela fait trois semaines que les joueurs ont à nouveau chaussé les crampons, avec, comme nouvelle certitude, la domination du Benfica et de Porto, même si certaines autres formations parviennent à s’extirper du lot.

Ce 22 janvier marque alors une importante opposition entre le club de Benfica (leader à la trêve) et Tondela, une équipe dernière de Liga NOS à la trêve et qui ne parvient pas réellement à se montrer à la hauteur. Si le résultat de ce match de football du championnat de Liga NOS est important, c’est car le Benfica se doit de consolider un nouveau sacre, tandis que Tondela espère, tant bien que mal, sauver sa place en Liga NOS d’ici la fin de saison.

