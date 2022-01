Replay des Spéciales : Résumé vidéo et résultats Rallye WRC Monte-Carlo > Fort d’une folle année, le championnat du monde de Rallye WRC reprend du service avec un Rallye WRC de Monte-Carlo déjà historique, notamment puisque ce dernier est le premier d’une nouvelle saison, et qu’il apporte son lot de changements.

Après une saison 2016 logiquement menée en main de maître par Sébastien Ogier, la saison 2017 du Rallye WRC sera à surveiller de près, notamment car le pilote Français ne pourra plus compter sur Volkswagen pour être tiré vers le haut.

Alors que l’on ne pouvait que constater l’aisance de Sébastien Ogier au volant d’une voiture surprenante de qualités et de fiabilité, la saison 2017 marque un tournant majeur et un nouveau défi pour celui qui aspire à devenir le meilleur pilote de WRC, devant Sébastien Loeb ; la tâche risquera d’être compliquée, et profitons-en pour rappeler que Sébastien Loeb se montre spectaculaire en Dakar, son nouveau terrain de jeux.

Pour en revenir au Rallye WRC de Monte-Carlo, nous noterons alors que Sébastien Ogier aura choisi ; après le retrait de VW, l’équipe Ford pour poursuivre sa carrière dans une discipline qui s’est ouverte, en 2017, à des voitures bien plus puissantes et spectaculaires qu’à l’accoutumer.

Replay des Spéciales : Résumé vidéo et résultats Rallye WRC Monte-Carlo

La mythique épreuve du Rallye WRC à Monte-Carlo est alors importante pour lui, comme pour les autres pilotes et écuries, puisque, au fil du temps, l’épreuve de Monte-Carlo aura démontrée qu’il faut s’armer de technique pour venir à bout des spéciales, entre la glace, la neige et l’asphalte.

En tant que Champion du monde de Rallye WRC, Sébastien Ogier se doit alors de conserver son titre de la plus belle des façons ; en faisant taire ses nombreux détracteurs qui plaçaient Sébastien Ogier au sommet, grâce à une voiture plus puissante et des pilotes adverses, moins farouches qu’à l’époque de Sébastien Loeb.

En 2017, pourtant, Sébastien Ogier ne disposera pas forcément de la plus puissante des voitures, et l’on soulignera le retour de Citroën aux affaires, avec une très belle Citroën C3 WRC. Nouvelle équipe à s’afficher ; et moment historique, le retour de Toyota en WRC, qui se présente après plus de 20 ans d’absences.

Enfin, et après ses nombreux changements pour la saison WRC à venir, l’on pourra constater que le Rallye WRC de Monte-Carlo ; où le replay des Spéciales, le résumé vidéo et les résultats seront disponibles sur Internet, modifie un peu son parcours, mais conserve le passage au Col du Turini, un moment à ne manquer sous aucun prétexte.

Partager : Twitter

Facebook