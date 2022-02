Les quarts de finale de la Coupe d’Italie de football : Résultat match AS Rome Sampdoria

Les 8es de finale de la Coupe d’Italie de football : Résultat match AS Rome Sampdoria > Alors que la Coupe d’Italie de football battait son plein, les regards des spectateurs se tournent désormais vers l’AS Rome, qui se doit de décrocher un excellent résultat.

Année après année, la Coupe d’Italie de football ; et le championnat Italien en général, permet de découvrir des formations historiques qui connaissent quelques phases plus difficiles. Si l’on fait abstraction de la Juventus ; toujours brillante, le bilan peut se confirmer avec l’Inter de Milan, par exemple, qui a bien du mal à progresser depuis de nombreuses saisons maintenant.

Si le Championnat de Serie A Italien est une compétition disputée, la Coupe d’Italie de football l’est tout autant et l’on ne pourra qu’admirer l’envolée de certaines petites formations, parvenant à tenir tête aux plus grandes des formations.

Pour l’AS Rome, il est alors question de confirmer sa bonne première moitié de saison ; sur le podium, et l’on peut compter sur des joueurs assez percutants pour y parvenir. Si le championnat se passe relativement bien jusqu’à présent ; quatre défaites en 18 rencontres, l’AS Rome fait son entrée dans la Coupe d’Italie de football face à une équipe, certes, plus faible, mais qui aura déjà livré une prestation intéressante dans la compétition.

Les 8es de finale de la Coupe d’Italie de football : Résultat match AS Rome Sampdoria

Actuellement dans le ventre mou du championnat de football Italien ; et finalement assez loin de la zone de relégation, la Sampdoria n’est pas vraiment sous la pression d’un quelconque résultat en championnat, et peut ainsi se concentrer pleinement sur son défi du jour, faire chuter la grande AS Rome.

Ainsi, la Sampdoria se présente pour les 8es de finale de la Coupe d’Italie de football, avec une belle victoire acquise lors du quatrième tour, sur le score de trois buts à zéro face à Cagliari. Si cette prestation est honorable, elle aura également le mérite de s’accommoder de la température ambiante du stade rempli de supporters.

Le défi de la Sampdoria est d’ailleurs des plus relevés, puisque rares sont les fois où l’AS Rome se sera inclinée face à la Sampdoria.

Historiquement, la Sampdoria parvient à rivaliser avec l’AS Rome, mais surtout lorsque cette dernière joue à domicile, devant son public. Dans les faits, un match à l’extérieur est bien plus compliqué et il faut remonter à 2015 pour retrouver une victoire du Sampdoria face à l’AS Rome. Encore avant cette victoire, l’AS Rome dominait clairement son adversaire, et ce, depuis 2010 ! Dans de telles conditions, peut-on espérer une quelconque surprise du Sampdoria dans ces 8es de finale de la Coupe d’Italie de football ?

