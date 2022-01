Open Australie tennis : Résumés vidéos matchs et scores Andy Murray, Rafael Nadal, Novak Djokovic > Que l’on soit fan de tennis ou non, l’Open d’Australie est toujours un évènement suivi et très médiatique, puisque cette compétition vient ouvrir le début d’une nouvelle folle saison de tennis, avec ses surprises à la clé.

Après une brillante saison 2016 ; qui marquera également la chute de Novak Djokovic dans sa position de leader incontestable, la saison 2017 du tennis se doit d’être aussi intense. Pour cela, l’Open d’Australie de tennis veut marquer les esprits et certains grands favoris n’hésitent pas à annoncer la couleur, notamment après avoir réalisé de très bonnes performances quelques semaines avant la compétition.

Se disputant sur une surface synthétique en dur, l’Open d’Australie de tennis permet à tous les joueurs d’y trouver leur compte. Bien qu’un peu plus rapide et possédant des rebonds différents, les joueurs très à l’aise sur terre battue pourraient alors avoir un peu plus de mal sur le dur ; Rafael Nadal en est le parfait exemple, puisqu’il n’aura remporté qu’un seul titre, pour huit participations avant l’édition 2017 de l’Open d’Australie de tennis.

Si l’on se penche plus en détails sur le palmarès de l’ancien numéro un mondial, Rafael Nadal atteindra la finale à deux reprises, et les quarts à quatre reprises. Maigre bilan donc, pour celui qui espère une très bonne année 2017.

Mais si Rafael Nadal n’est pas forcément le joueur le plus en vogue à l’Open d’Australie de tennis, l’on ne peut en dire autant de Novak Djokovic, bien plus qu’exemplaire ici.

En seulement neuf participations, Novak Djokovic ; qui aura connu une triste fin de saison, parviendra à s’imposer à six reprises, pour deux éliminations en quarts. Historiquement, Novak Djokovic est alors le joueur le plus important ; et le plus imposant, à l’Open d’Australie de tennis. Un rang qu’il va falloir tenir, d’autant qu’il reste le champion en titre.

Seulement voilà, Andy Murray est désireux de prendre les devants dès le début de l’année et l’on pourra compter sur lui après son incroyable retour sur le devant de la scène. Si le joueur aura réussi une fin de saison exceptionnelle, l’Open d’Australie de tennis n’est pas spécialement la force d’Andy Murray.

Avec pas moins de huit participations, jamais le joueur n’aura réussi à décrocher un sacre ici. Au mieux, ce sont cinq finales qu’il aura atteintes, dont la dernière l’an passé. S’il avait échoué en finale face à Novak Djokovic, l’on suivra particulièrement ses performances, puisqu’il tient sa revanche ; à moins d’une nouvelle surprise ?

