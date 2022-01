La Coupe d’Afrique des Nations et ses vainqueurs : Palmarès et programme de la CAN de football > Se déroulant tous les deux ans ; les années impaires pour ne rentrer en concurrence avec l’Euro ou la Coupe du Monde de football, en début d’année, la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) est une compétition très disputée et spectaculaire par moment.

Depuis sa création en 1957, la CAN n’aura eu de cesse de s’imposer comme l’une des références immanquables du football Africain. Loin d’être de bas niveau, la Coupe d’Afrique des Nations offre des matchs au potentiel de rebondissements assez élevé, tout en permettant à son vainqueur de se qualifier pour la prochaine Coupe des Confédérations, garantissant une nouvelle mise en lumière.

Dans son palmarès, la Coupe d’Afrique des Nations voit l’Égypte clairement au-dessus du lot, avec pas moins de sept titres remportés. Toutefois, depuis son dernier succès en 2010, l’Égypte ne parvient plus à s’extirper convenablement de la CAN, tout en faisant une croix sur le podium. Les choses peuvent-elles évoluer pour cette Coupe d’Afrique des Nations 2017 ? Difficile d’émettre un avis certain, d’autant que l’Égypte se retrouve dans le groupe D, aux côtés du Ghana et du Mali, deux formations qui se montrent constantes depuis 2012 maintenant.

Outre l’Égypte, le Ghana est aussi une formation à surveiller de près, puisque l’équipe est deuxième du palmarès, avec quatre succès (tout comme le Cameroun). Cependant, le Ghana ne parvient plus à briller depuis 1982 ; un cruel destin pour la formation.

Tout naturellement, les regards viendront se poser sur la Côte d’Ivoire, pays vainqueur lors de la dernière CAN. Si le fait est d’autant plus remarquable, c’est notamment car la Côte d’Ivoire reviendra au sommet du football Africain après plus de vingt ans de disette, et ce dernier sacre acquis en 1992.

Pour la Côte d’Ivoire, il va désormais falloir réussir sa phase de groupe, avant même de penser à la victoire finale. Pour autant, le groupe dans lequel se retrouve la Côte d’Ivoire n’est pas des plus simples, puisque l’on retrouve la République démocratique du Congo ; qui a très envie d’une revanche face à la Côte d’Ivoire, le Maroc et le Togo ; un joli programme de la CAN en perspective pour la Côte d’Ivoire, et le bilan est le même pour l’Algérie et la Tunisie, qui ne cessent de monter en puissance.

Alors que les phases de groupes prennent place du 14 au 25 janvier, il ne fait nul doute que l’on connaisse quelques surprises et autres faits marquants. Le palmarès de la CAN de football pourra-t-il en être impacté ? Avant d’avoir une quelconque certitude, l’on attendra patiemment le début des phases finales, le 28 janvier prochain.

De son côté, la grande finale se déroulera le 5 février et opposera les deux meilleures formations de la Coupe d’Afrique des Nations de football 2017 ; le rendez-vous est pris.

