Vidéo et résultats des matchs de la Coupe de France de football

Vidéo et résultats des matchs des 32es de finale de la Coupe de France de football > Moment très important de la Coupe de France de football, les 32es de finale de la compétition accueillent les clubs de Ligue 1, qui vont enfin pouvoir se dégourdir les jambes dans cette coupe très appréciée, notamment pour les belles histoires que l’on peut vivre.

Ainsi, premier fait marquant des 32es de finale de la Coupe de France de football, l’entrée en lice des clubs de Ligue 1, qui auront connu un tirage finalement assez clément. L’on pourra toutefois souligner que huit clubs de Ligue 1 se retrouvent pour se disputer une place qualificative pour les 16es de finale, à savoir le PSG et Bastia (le 7 janvier), Toulouse et Marseille (le 7 également), Lorient et Nice, puis Lyon et Montpellier ; ces deux rencontres se joueront le 8 janvier.

Pour les favoris de la Ligue 1, il s’agit alors de se montrer à la hauteur et de ne pas rater son entrée dans la Coupe de France de football. Si le PSG n’est pas leader de la Ligue 1, son match face à Bastia semble plus abordable que la rencontre entre Toulouse et Marseille, où l’OM se doit de réagir. Pour l’OGC Nice, l’on espère bien réussir cette compétition comme la première moitié du championnat de Ligue 1 ; ce qui serait finalement un juste retour des choses après l’élimination des joutes Européennes, tandis que Lyon va devoir briller face à Montpellier, récent tombeur du PSG.

Plus loin, en Ligue 2, il n’y a pas de duels forts à signaler (outre le match entre Auxerre et Troyes), mais l’on mettra en avant les rencontres entre Ligue 1 et Ligue 2, comme le match des 32es de finale de la Coupe de France de football, entre l’AS Monaco et l’AC Ajaccio, ou encore Guingamp, opposé au Havre.

En dehors de cela, l’on pourra affirmer qu’au moins un petit poucet viendra à poursuivre son aventure, puisque l’on retrouve un duel de CFA2 entre Prix-lès-Mézières et Feignies-Aulnoye. De leur côté, les clubs de DH vont avoir fort à faire pour espérer rejoindre l’étage supérieur.

La division d’honneur connaît des matchs de 32es de finale de la Coupe de France de football assez dur à aborder sur le papier. Si Le-Poiré-sur-Vie possède le plus de chance de qualification en jouant face à Viry-Châtillon, un club de CFA, que dire des rencontres entre Biarritz (DH) et Rennes, ou encore Excelsior Saint-Joseph (DH Réunion), qui se voit opposé au grand club Lillois ? L’histoire n’est pas si loin pour ces deux clubs.

Notons également que Blagnac (DH) est toujours de la partie et se voit opposer à Niort, pensionnaire de Ligue 2. Outre ces matchs des 32es de finale de la Coupe de France de football, il est une ultime affiche où les regards se tourneront à coup sûr, puisque l’on retrouve la division la plus faible à ce stade de la compétition, la DHR, où la division d’honneur régionale.

À ce jeu-là, c’est Istres qui s’offre une belle revanche. Bien entendu, les faits seront quelque peu trafiqués, puisque Istres n’était pas un réel pensionnaire de DHR, mais bien une formation de Ligue 2 qui connaîtra un triste sort à la fin de la saison 2015-2016. Exclu de tout championnat national, Istres a, en Coupe de France de football, l’une des plus belles occasions de se rattraper. Pour parvenir à briller, il va falloir faire tomber Marseille-Consolat, qui évolue dans l’anti-chambre du football, et qui était passé très près de la montée l’an dernier ; là aussi, c’est une revanche face à ses supporters que l’on veut prendre.

