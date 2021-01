Voir la Coupe du Roi d’Espagne de Football en Direct et en Vidéo Replay

Voir la Coupe d’Espagne de football en direct : Résultat match Coupe du Roi Athletic Bilbao FC Barcelone > Alors que la Liga connaît une légère pause, la Coupe d’Espagne ; ou Coupe du Roi, se permet de tirer la vedette. Avec des affiches assez intéressantes, les différents matchs peuvent proposer un retour à la compétition salvateur pour certains clubs.

Le match qui nous intéresse ici est l’opposition entre l’Athletic Bilbao et le FC Barcelone, un FC Barcelone un peu à la traîne dans la première partie de saison de championnat. Champion d’Espagne lors de la dernière saison, le FC Barcelone connaît une phase plus difficile à gérer, et n’aura pas terminé leader lors de la trêve. Actuel deuxième de Liga, le FC Barcelone aura déjà connu deux défaites ; un fait à souligner, mais se permet tout de même de briller en s’imposant, à la trêve, comme la formation qui se montre la plus offensive ; pas moins de 41 buts ont été inscrits, contre 40 pour le Real Madrid, leader brillant de Liga, avec trois points d’avance et un match de retard.

Voir la Coupe d'Espagne de football en direct : Résultat match Coupe du Roi Athletic Bilbao FC Barcelone

Si le FC Barcelone ne parvient pas encore à trouver son rythme de croisière en Liga de football, la Coupe d’Espagne, en revanche, se passe relativement bien, puisque l’on aura débuté sa Coupe du Roi face à la modeste formation de Hercules. Malgré des efforts certains, l’adversaire du FC Barcelone ne parviendra jamais à faire douter le champion de Liga en titre et ira même jusqu’à se prendre une correction, sur le score de sept à zéro. Pour les 8es de finale de la Coupe du Roi, les choses devraient être plus compliquées pour le FC Barcelone, qui se voit opposer à l’Athletic Bilbao, septième du championnat à la trêve, mais qui est loin de démériter.

Certes, il va falloir remonter jusqu’au mois d’août 2015 pour retrouver la dernière victoire de l’Athletic Bilbao face au FC Barcelone, mais jamais la formation n’aura coupé ses efforts pour offrir une victoire au FC Barcelone. Si la dernière rencontre de Coupe du Roi offrait une victoire au FC Barcelone sur le score de trois buts à un, il ne fait nul doute que l’Athletic Bilbao veuille sa revanche. Dans le même temps, la Coupe du Roi de football offrait une autre affiche passionnante, entre le Real Madrid et Séville, deux des formations actuellement sur le podium de la Liga.

