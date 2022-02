Résumé match AS Monaco Olympique Lyonnais : Score ASM OL, replay buts > Alors que la première partie du championnat de football de Ligue 1 touche bientôt à son terme, certaines formations possèdent encore de belles cartes à jouer pour se rapprocher d’une première place ; l’AS Monaco fait partie de ces dernières.

Depuis l’entame de cette nouvelle saison de Ligue 1, force est de constater que l’on aura souvent assisté à des surprises ; convaincantes. Si l’on pense alors à l’OGC Nice qui fait un départ canon ; malgré les regrets dans les joutes Européennes, l’on ne pourra que saluer cet exploit incroyable qu’est en train de réaliser le club Niçois.

Imaginez seulement, avant l’entame de la 17e journée, l’OGC Nice avait engrangé 39 points, et n’aura connu qu’un seul revers, pour douze victoires et trois matchs nuls ! Dans le même temps, l’AS Monaco n’était pas très loin, et pouvait, en plus, se vanter d’avoir réussi sa première partie en Ligue des Champions.

En jouant encore dans deux tableaux différents, l’on pouvait alors croire que l’AS Monaco connaîtrait une baisse de forme certaine, mais la seizième journée de Ligue 1 parviendra à nous donner tort, et, avec une excellente victoire sur le score de cinq buts à zéro face à Bastia, l’AS Monaco venait confirmer sa meilleure attaque de Ligue 1 actuellement ; un fait que le PSG peut regretter d’avoir perdu.

Malgré ses deux défaites avant la 18e journée et cette 19e journée face à l’Olympique Lyonnais, l’AS Monaco n’avait alors connu que deux petites défaites, mais cela reste bien compréhensible lorsque l’on regarde le calendrier de l’ASM. Dès lors, l’on pourrait presque penser que l’AS Monaco serait un candidat idéal pour le titre en fin de saison.

Du côté de l’Olympique Lyonnais, la Ligue 1 ne se passe pas de la meilleure des façons, malgré une belle position au classement avant la 17e journée. Éliminé de la Ligue des Champions, l’OL aura pris un coup au moral qu’il sera nécessaire de vérifier pour ne pas sombrer dans des travers regrettables. De plus, le match Metz OL du trois décembre dernier aura beaucoup fait parler, et empêchera d’ailleurs de remporter des points qui s’avéreront précieux.

Malgré le match de retard, l’OL est en bonne position pour tenter de rejoindre le podium d’ici la trêve ; et sur laquelle nous reviendrons bientôt. En attendant, il va falloir réussir à faire tomber l’AS Monaco, un défi de taille vu l’état de forme des Monégasques. Pourtant, et depuis 2014, l’Olympique Lyonnais ne sera jamais incliné face à l’ASM, tout du moins dans le temps réglementaire.

Mieux encore, le dernier score entre l’ASM et l’OL offrait un très net avantage à l’Olympique Lyonnais, victorieux six buts à un !

