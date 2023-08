Voir la Ligue 2 en direct live : Résultats et replay des buts

Voir la Ligue 2 en direct live : Résultats et replay buts RC Strasbourg, Brest et Troyes > Alors que la Ligue 2 bat son plein, certaines formations sont mieux placées que d’autres, notamment pour se rapprocher doucement de la trêve hivernale ; avant cela, l’on retrouve encore quelques occasions de récupérer des points, ô combien précieux.

Au programme du jour, le match entre le RC Strasbourg et Niort, Brest face à Bourg-Péronnas, et le Stade de Reims, contre Troyes. Même si ce match a lieu lundi, il sera d’autant plus décisif qu’il pourrait permettre à Troyes de récupérer la position de leader, une position idéale.

Dans un premier temps, l’on retrouve alors le RC Strasbourg, une équipe qui se permet ; enfin, de goûter une nouvelle fois à la joie du monde professionnel, après de trop nombreuses années de doutes et de démissions. Avec son titre de National acquis lors de la dernière saison, le RC Strasbourg était l’une des formations à surveiller de près, la meilleure défense de National et une formation qui possédait l’envie de renouer avec ses supporters.

Si la première partie du défi est réalisée ; revenir dans le monde professionnel, la seconde partie semble, elle aussi, sur les bons rails. Sans se montrer trop gourmand, le RC Strasbourg a clairement imposé ses envies ; réussir à se maintenir, ni plus, ni moins.

Voir la Ligue 2 en direct live : Résultats et replay buts RC Strasbourg, Brest et Troyes

Bien entendu, si la possibilité de récupérer une place pour rejoindre la Ligue se présente, l’on sautera sur l’occasion, mais, en attendant, le RC Strasbourg se pose doucement en milieu de tableau, tout en préservant ses chances, grâce à un retard loin d’être conséquent.

Pour la formation de Brest, il faut regarder en haut du tableau. Après quelques bonnes performances, Brest ne tardera pas à s’imposer comme actuel promu, à l’issue de la 17e journée. Toutefois, il reste encore de nombreux défis à relever pour espérer rejoindre à nouveau l’élite qu’est la Ligue 1, mais l’on peut se baser sur les récents résultats pour s’imaginer potentiellement apte à la lutte finale. La 17e journée était d’ailleurs un signe fort lancé à ses concurrents, puisque Brest venait à bout de Troyes, sur le score de deux buts à un.

Enfin, ce week-end de Ligue 2 viendra se terminer avec le match de Troyes, certainement l’autre formation à surveiller. Lors des dernières journées, Troyes restait invaincu depuis sa défaite face au RC Strasbourg, lors de la sixième journée. Dix matchs plus tard, Troyes s’inclinait face à Brest et prenait un certain coup dans l’aile. Toutefois, il ne fait nul doute que l’on parvienne à se rattraper de la meilleure des façons.

J’aime ça : J’aime chargement…