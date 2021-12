Résultats Grande Finale tennis de table : Replay vidéo ITTF Pro Tour ping-pong > Sport très apprécié à travers le monde, il faut bien dire que le tennis de table est la chasse gardée des joueurs et joueuses Asiatiques ; cette édition de la Grand Finale de l’ITTF Pro Tour de ping-pong pouvait-elle échapper à la règle ?

Chaque année depuis 1996 maintenant, l’ITTF Pro Tour de ping-pong termine son année avec la Grande Finale, celle qui regroupe les meilleurs joueurs de la saison, afin de décrocher le titre ultime, dans quatre catégories distinctes, à savoir le simple homme, simple femme, double hommes et double femmes.

16 joueurs sont donc présents, parmi lesquels nous retrouvons les 15 joueurs ayant inscrit le plus de points au cours de l’année, ainsi qu’un joueur invité du pays Hôte ; cette fois-ci au Qatar, à Doha plus précisément.

Il va sans dire qu’au cours de l’histoire, l’on retrouve beaucoup de pays Asiatiques au palmarès, et très peu d’éditions leur ont échappé, puisque, chez les hommes, l’on ne notera que la victoire de Vladimir Samsonov chez les hommes en 1997 (Biélorussie), et, plus récemment, l’Allemand Timo Boll, en 2005.

Résultats Grande Finale tennis de table : Replay vidéo ITTF Pro Tour ping-pong

Se pourrait-il donc que l’édition 2016 de la Grande Finale de tennis de table de l’ITTF Pro Tour parviennent à créer une surprise quelconque ? Lorsque l’on y regarde de plus près, les 15 qualifiés pour la Grande Finale ne proposaient pas réellement de surprises, puisque l’on retrouvait essentiellement des joueurs Asiatiques. Toutefois, l’on pouvait noter la présence de Vladimir Samsonov, déjà vainqueur en 1997.

En dehors de ce dernier, la Grande Finale de l’ITTF Pro Tour de ping-pong mettait une nouvelle fois les meilleurs joueurs d’Asie sur le devant de la scène, une constance dans ce sport, qui se pratique dès le plus jeune âge.

L’an passé, le Chinois Ma Long venait s’imposer pour la troisième fois de son histoire, et, pour cette édition 2016 de la Grande Finale de l’ITTF Pro Tour, il répondait encore présent, notamment pour défendre son titre. Ses résultats étaient-ils suffisants ?

