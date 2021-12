Vainqueurs Marathon d’Honolulu : Replay vidéo et résultat course à pied > Dans une année, beaucoup de marathons tentent de se faire une place de choix parmi les centaines d’évènements qui sont programmés. Pourtant, seuls quelques-uns parviennent à réellement sortir du lot, et le marathon d’Honolulu frappe fort pour y parvenir.

Organisé chaque année depuis 1973, le marathon d’Honolulu n’est pas la plus ancienne des courses à pied, mais aura su, au fil des années, s’imposer comme l’une des références immanquables dans un calendrier sportif. Que l’on soit professionnel ou simple amateur, le marathon d’Honolulu apparaît comme un rendez-vous parfait et magique, un bilan finalement positif pour celui qui fait partie des dix marathons les plus réputés à travers la planète.

Se déroulant le deuxième dimanche du mois de décembre, le marathon d’Honolulu possède la belle particularité de se dérouler dans des paysages incroyables en plein Hawaï.

Pour son départ, la course à pied du marathon d’Honolulu emprunte le boulevard Ala Moana, soit le chemin de l’océan. Après le départ, les coureurs prennent la direction d’un emblème d’Honolulu, la Tour Aloha, puis se dirigent vers Chinatown avant d’emprunter South King Street. Suite à cela, c’est un passage à Ala Moana Center qui se présente, avant la présence du pont situé au Ala Wai Canal.

Plus loin dans la course à pied, le marathon d’Honolulu fait un passage sur la Waikiki Beach, puis emprunte l’Avenue Monsarrat et passe le Waikiki Shell. Loin d’être terminé, le marathon d’Honolulu offre encore de très beaux paysages, comme Diamond Head, ce volcan éteint.

Dans sa deuxième moitié, le marathon d’Honolulu fait découvrir le Koko Head, un cratère volcanique, et la baie Hanauma, avant de prendre la direction de la plage Maunalua.

S’en suit un passage devant le lieu ou se tient l’Open de Golf d’Hawaï, avant de prendre la direction de l’Avenue Kahala et d’effectuer le tour du Diamond Head. De son côté, la ligne d’arrivée est située proche de l’aquarium de Waikiki, au Kapiolani Park.

Avec plus de 10 000 participants chaque année, le marathon d’Honolulu parvient à s’imposer comme une course à pied disputée et appréciée à travers le monde. En 2015, la victoire masculine était attribuée à Filex Kiprotich, un Kényan qui n’en est pas à son coup d’essai et qui se met souvent en avant dans les plus grandes courses à pied.

