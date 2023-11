La Coupe d’Afrique des Nations de handball féminin : Résultats Tunisie, résumé vidéo, scores > Nouvelle édition de la Coupe d’Afrique des Nations de handball féminin, la compétition se veut plus relever que jamais et pourrait bien offrir, une nouvelle fois, un tournant majeur dans l’histoire.

Bien que la Coupe d’Afrique des Nations de handball féminin existe désormais depuis 1974, l’on aura que trop peu vu différentes équipes s’imposer, preuve de la supériorité de certains pays, comme l’Angola par exemple.

Car oui, si les deux premières éditions auront été remportées par la Tunisie, la Coupe d’Afrique des Nations de handball féminin viendra, très vite, mettre le Congo en avant ; ce même pays parviendra dès lors à s’imposer pas moins de quatre fois successives, avant de laisser sa place à une autre formation, qui marquera l’histoire de la CAN de handball féminin à tout jamais.

Sorti de nuls part en 1989, l’Angola fera très fort en venant détrôner la Côte d’Ivoire, alors championne en titre. Depuis son titre acquis en 1989 d’ailleurs, l’Angola ne laissera passer que peu d’espoirs adverses ; à ce jour, elles ne sont que trois formations à avoir réussi à reprendre un couronnement à l’Angola, véritable emblème du handball féminin.

Si le Nigeria et la Côte d’Ivoire auront récupéré, respectivement, un titre en 1991 et 1996, force est de constater que le reste de l’historique ne comporte que l’Angola, qui ne cesse de briller depuis l’acquisition de son premier titre, en 1989. Depuis, ce sont onze titres acquis brillamment, pendant que le deuxième du palmarès, le Congo, reste sur ses acquis avec ses sacres obtenus entre 1979 et 1985.

La prestation de l’Angola est d’autant plus impressionnante que l’on est que très peu à l’agonie depuis tout ce temps et l’édition 2016 de la Coupe d’Afrique des Nations de handball féminin vient marquer la revanche de 2014 entre l’Angola et la Tunisie. Dans les faits, les deux équipes s’étaient rencontrées en demies-finales et cela avait donné lieu à un match incroyable, au score bien serré, puisque la Tunisie s’était alors imposé 31 à 30.

Forte de son match remporté, la Tunisie viendra ensuite mettre à terre la République démocratique du Congo sur le score de 23 à 20, s’offrant, par la même occasion, son troisième titre en Coupe d’Afrique des Nations de handball féminin ; une belle aventure qu’il va désormais falloir confirmer, surtout après cette montée en puissance au cours des dernières éditions.

Pour y parvenir, la Tunisie peut espérer rejoindre les phases finales assez facilement, puisqu’elle est regroupée avec le Congo, l’Algérie et la Guinée, trois formations qui n’y arrivent tout simplement plus ; une aubaine pour la Tunisie, championne en titre.

