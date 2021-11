Voir le PPV Survivor Series de la WWE : Résultat combat Goldberg Lesnar, résumé vidéo Main Event > Intense, une année de catch parvient à proposer des rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte, et l’on pense alors naturellement à WrestleMania. Toutefois, ce n’est pas le seul PPV de la WWE à attirer les foules, puisque, comme au tennis par exemple, quatre PPV majeurs se démarquent.

Se déroulant à Toronto, au Canada, pour cette nouvelle édition, le PPV Survivor Series promet de faire des étincelles, d’autant qu’il est le premier à retourner sur le sol Canadien, après une édition en 1997. Existant depuis 30 belles et longues années, le Survivor Series fait alors partie des quatre grands shows de la WWE au cours d’une année, aux côtés de Royal Rumble, WrestleMania et SummerSlam.

Pour ne rien gâcher du côté historique, l’on retrouve une incroyable affiche entre Bill Golgberg et Brock Lesnar, ne pouvant qu’augurer que le meilleur du spectacle, entre deux lutteurs réellement opposé pour le moment.

Avant de revenir sur le Main Event très attendu de la soirée du PPV Survivor Series de la WWE, l’on pourra noter que bien d’autres combats sont à prévoir dans l’évènement, tous regroupant des catcheurs issus des deux fédérations, à savoir RAW et Smackdown.

Voir le PPV Survivor Series de la WWE : Résultat combat Goldberg Lesnar, résumé vidéo Main Event

Depuis le retour du Brand Extension lors de SummerSlam, ce PPV Survivor Series est alors le second PPV de l’année qui oppose les catcheurs de RAW à ceux de Smackdown, histoire de mettre en avant quelle équipe est la meilleure. Si les deux fédérations se valent, chacun peut avoir sa préférence et il est intéressant de voir le PPV Survivor Series de la WWE pour soutenir ses catcheurs préférés.

Ainsi, l’on retrouve pas moins de trois combats opposants des catcheurs de RAW à Smackdown ; quatre si l’on compte le combat de Dolph Ziggler pour le titre de Champion Intercontinental, et l’on pourra noter de belles surprises, comme la présence de Rhyno au sein de Smackdown ; pour rappel, il a fait les beaux jours de la fédération ECW, évincée depuis longtemps.

Mais ce qui intéresse le plus les fans de catch dans ce PPV Survivor Series, est le combat entre Goldberg et Lesnar, deux hommes qui s’étaient affronté une seule fois en 2004 à WrestleMania XX. Si ce combat avait donné la victoire à Bill Goldberg, les deux hommes ont ensuite quitté la WWE pour se tourner vers d’autres horizons. Si Brock Lesnar aura été le premier à retrouver les rings de la WWE en 2012, de son côté, Bill Goldberg n’avait aucune intention de revenir, mais les fans pouvaient le retrouver dans le jeu-vidéo WWE 2K17 en bonus de précommande ; laissant espérer la possibilité d’un éventuel retour au sein de la fédération de la WWE.

Au final, Bill Goldberg effectuera bien son retour en acceptant le défi lancé par Paul Heyman ; au nom de Brock Lesnar, puisque Bill Goldberg est le seul à ne pas avoir encore été battu par Lesnar. Si l’histoire peut sembler compliquée, il faut simplement retenir que ce combat Goldberg Lesnar est considéré comme une revanche de WrestleMania XX, entre deux hommes qui auront marqué l’histoire de la WWE ; inutile de rappeler que Brock Lesnar a réussi à casser la série d’invincibilité de The Undertaker, tandis que Bill Goldberg parvenait à défendre son titre de champion du monde même blessé à la jambe et à tenir tête à l’évolution, un groupe composé de Triple H, Ric Flair, Batista, et Randy Orton. Que de souvenirs donc, dans ce PPV Survivor Series de la WWE, et, peu importe le résultat du combat Goldberg Lesnar, le résumé vidéo du Main Event pourra faire frémir les plus nostalgiques.

