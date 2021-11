GP F1 Brésil en direct vidéo : Résultats, classement Nico Rosberg , replay et résumé course > Dans la configuration actuelle, une victoire d’un pilote Mercedes pourrait chambouler définitivement la fin de saison ; qu’on se le dise, ce GP de F1 au Brésil se veut plein de suspens et l’un des pilotes Mercedes pourrait jouer gros d’ici à la fin de la course.

Alors que nous étions déjà revenu sur les enjeux présents à ce GP de F1 du Brésil, l’on se doit de souligner une nouvelle fois que les résultats ; et plus particulièrement le classement de Nico Rosberg ; mais aussi celui de Lewis Hamilton, est très important pour cette fin de saison. Si les deux pilotes sont actuellement au coude-à-coude au classement général, le moindre faux pas d’un des deux pilotes et l’intégralité de la saison pourrait être perdue.

Dès lors, tous les regards se tournent vers le pilote Allemand de Mercedes, Nico Rosberg. Pour ce dernier, force est de constater que même si l’on possède une certaine avance au classement du championnat de F1, jamais l’on aura réussi à décrocher un titre de champion du monde, et ce, en étant l’un des pilotes du plateau possédant le plus de départs.

Derrière Nico Rosberg, c’est Lewis Hamilton qui se met de plus en plus en avant en cette fin de saison. Désormais capable d’aller très vite ; tout en prenant des risques constants, le pilote Britannique pourrait venir chambouler la fin de saison et mettre une pression terrible sur Nico Rosberg. Si Lewis Hamilton venait à s’imposer au GP de F1 du Brésil, tous les efforts du pilote Allemand pourraient bien être réduits en poussière, et s’il venait à abandonner la course, ses espoirs de sacre pourraient être détruits.

Mais comment expliquer une telle situation cette année ? Outre le fait que Mercedes est clairement au-dessus de ses adversaires, l’on retrouve un duel intense et incessant entre deux pilotes emplis de talents. Au cours de la saison, chacun aura connu une bonne phase, permettant finalement de prendre l’avantage moral sur son coéquipier, avant de laisser la première place s’échapper de nombreuses reprises. Au final, l’on retrouve une situation incroyable, où les deux pilotes sont conscients que la moindre erreur viendra sceller cette fin de saison.

S’il est important de voir ce GP de F1 au Brésil en direct vidéo, c’est pour l’espacement des deux pilotes au classement. En effet, les derniers résultats veulent que Nico Rosberg et Lewis Hamilton se tiennent en 19 points d’écart, ce qui représente finalement une victoire. Si, depuis quelques GP de F1 maintenant, Nico Rosberg baisse le pied et se contente d’assurer une deuxième position, Lewis Hamilton, de son côté, ne cesse d’accélérer pour s’accrocher à son quatrième sacre, qui serrait le troisième consécutif.

Vous l’aurez certainement compris, mais cette fin de saison de F1 se veut très intense et c’est avec plaisir que l’on observe le duel qui parvient à faire oublier que la troisième place ne propose plus de challenge ; cette dernière étant assurée de revenir à Daniel Ricciardo. Fait notable toutefois, Nico Rosberg peut se contenter de secondes places lors des deux derniers GP de F1 de la saison, mais une surprise et un souci technique n’est jamais à exclure ; ce que l’on ne souhaitera toutefois pas à ce GP de F1 du Brésil.

L’an passé, Nico Rosberg décrochait sa deuxième victoire consécutive ici, et apparaît comme le favori certain de cette course. Cependant, et avec la pression exercée par Lewis Hamilton, l’on ne pourra que se rappeler que jamais Nico Rosberg n’aura réussi à remporter un sacre de champion. Un fait historique sera-t-il à prévoir à ce GP de F1 du Brésil ?

