Calendrier et résultats des matchs du championnat de D1 de handball : Scores PSG, Montpellier > Alors que la saison de D1 de handball bat son plein, l’on assiste à des duels assez convaincants, notamment entre les premiers du classement, qui ne veulent rien lâcher.

Se disputant depuis fin septembre, cette nouvelle saison du championnat de D1 de handball se veut déjà intense, sur le papier comme sur le terrain. Si certaines formations ne parviennent toujours pas à surprendre ses adversaires, force est de constater que deux équipes en particulier se retrouvent bien au-dessus du lot, le PSG, d’abord, puis la formation de Nantes ; ces deux équipes seront alors les seules à ne pas s’être inclinée avant la 7e journée du championnat de D1 de handball, une bien belle avancée en ce début de saison.

Si l’on prend l’exemple du PSG, l’on constatera bien rapidement que la formation ; bien qu’elle soit au coude-à-coude au classement, débute très fort et pourrais se diriger vers un nouveau sacre de champion. Avec 12 points dans la valise ; soit 6 victoires en autant de rencontres au calendrier, le PSG sera la seule formation à inscrire plus de 200 buts au total, ne faisant que conforter sa place de leader.

Dans les faits néanmoins, le PSG n’aura pas encore affronté les meilleures équipes de ce début de saison, et il faudra attendre au moins la 9e journée du calendrier ; soit le 23 novembre prochain, pour assister au premier choc, face à Montpellier. La 13e journée du calendrier du championnat de D1 de handball ; le 21 décembre, viendra offrir un duel très intéressant entre les deux acteurs majeurs actuels du championnat ; si les choses restent en l’état d’ici-là.

À l’aise sur le terrain à l’heure actuelle, le PSG connaît à nouveau un départ convenable dans le championnat de D1 de handball, et l’on ne pourra que surveiller de près les prochains résultats de la formation de la capitale. Le PSG, qui possède le plus haut budget, pourrait bien réussir à s’offrir son troisième sacre consécutif, le quatrième au total ; mais nous n’y sommes pas encore et il va falloir entretenir les bons résultats lors des matchs du championnat de D1 de handball.

Autre équipe très intéressante en ce début de saison de D1 de handball, la formation de Nantes. Depuis sa présence en D1, jamais la formation n’aura connu un aussi bon départ, des résultats qui pourraient faire pousser des ailes à l’équipe. Si l’on se doit de rester réaliste, une surprise peut toujours s’ajouter aux confirmations, d’autant que la formation de Nantes se veut plus concurrentielle depuis quelques années, comme en témoigne sa victoire en Coupe de la Ligue, lors de la saison 2014-2015. Plus récemment, Nantes aura échoué en finale du Trophée des Champions, mais accèdera aux joutes Européennes, tout en faisant bonne impression.

Si Nantes et le PSG sont capables d’éblouir ce début du calendrier du championnat de D1 de handball, Montpellier, de son côté, reste plus en retrait. Une telle situation ne fera finalement que renforcer l’impression que l’équipe n’est plus au sommet depuis la saison 2011-2012, date du dernier sacre remporté. Depuis, l’équipe de Montpellier se cherche et souffle le chaud et le froid. Si l’on reste confiant dans cette nouvelle saison du championnat de D1 de handball, l’on ne pourra que regretter ces deux défaites encaissées en ce début du calendrier, la première face à Ivry lors de la seconde journée, et la deuxième face à Saint-Raphaël, lors de la 5e journée. Cela est d’autant plus regrettable que la formation d’Ivry est à la traîne au championnat.

Quoiqu’il en soit désormais, le calendrier des matchs du championnat de D1 de handball offre plusieurs échéances importantes pour les favoris, tout comme pour les outsiders. Si l’on connaît les matchs importants pour le PSG, Montpellier affrontera le bas de tableau avant son duel face au PSG. En cas de bons résultats dans les matchs, c’est tout le classement qui pourrait s’en voir bousculer ; une aubaine pour les amateurs de suspens.

