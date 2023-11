Groupes qualifications Coupe du Monde football : Résultats et classement des favoris

Groupes qualifications Coupe du Monde 2018 : Résultats et classement des favoris > Évènement très attendu sur la planète football après l’Euro 2016 et la prochaine Coupe des Confédérations 2017, la Coupe du Monde de football 2018 ; qui se déroulera en Russie, permettra de voir les favoris lutter pour la victoire, aux côtés de quelques nouvelles surprises, assurément.

Alors que les qualifications à la prochaine Coupe du Monde de football 2018 battent leur plein, il est bon de faire un rapide retour sur les favoris et sur leur classement actuel. Confirmations ou désillusions pour certains ? Réponse dans quelques instants.

Dans la zone Europe, par exemple, force est de constater, qu’actuellement, tous les favoris tiennent leur place à juste titre. Si les premières surprises ne sont pas encore de la partie, il ne fait nul doute que cela doive bientôt arriver, mais reste à surveiller les groupes de près pour savoir où exactement. Dans le groupe de la France par exemple, l’on pourra toutefois noter que les Pays-Bas auront perdu un certain avantage au profit de la Suède, une formation pourtant très en retrait lors du dernier Euro de football qui s’était déroulé en France. Alors que la Suède est actuellement leader du groupe ; à égalité de points avec les Bleus, la confrontation entre la France et la Suède le 11 novembre prochain, pourrait bien offrir un net avantage à l’équipe victorieuse.

Avec neuf points au compteur dans le groupe B, la Suisse se place première tandis que le Portugal, équipe gagnante de l’Euro 2016 de football, conserve une seconde position, au coude-à-coude avec la Hongrie et les Îles Féroé, tandis que l’Allemagne ne connaît aucun problème dans son groupe C. Le groupe D, plus disputé, voit la troisième place du Pays de Galles qui reste derrière la Serbie et l’Irlande du Nord, alors la Pologne et le Monténégro se disputent la première place du groupe E. Si la plupart des favoris sont bien présents, l’on pourra tout de même souligner l’excellente performance actuelle de l’Islande, surprenante équipe lors du dernier Euro de football.

Groupes qualifications Coupe du Monde football 2018 : Résultats et classement des favoris

Alors que personne n’attendait la formation dans la compétition, elle aura réussi à faire tomber l’Angleterre lors de la phase finale de l’Euro 2016 et voilà qu’elle détient pas moins de sept points dans son groupe de qualification à la Coupe du Monde de football 2018. Avec déjà deux victoires ; face à la Finlande et la Turquie, l’Islande démontre une nouvelle fois son talent et sa persévérance. Désormais à la lutte avec la Croatie pour obtenir la première place ; rappelons que seule la première place est qualificative, le choc entre les deux formations le 12 novembre prochain pourrait s’avérer jouissif.

Si la zone Euro ne comporte pas réellement de surprise et que les favoris parviennent, pour le moment, à tenir leur place, qu’en est-il des autres zones ? En Afrique par exemple, l’on notera le bon départ de la Tunisie, victorieuse deux à zéro face à la Guinée, au même titre que le Nigeria, la Côte d’Ivoire, le Sénégal et l’Égypte. Avec les prochains matchs prévus en 2017, l’on aura toutefois le temps de voir venir.

En Asie, en revanche, les places sont plus disputées et les favoris loin d’être à la fête. Dans le groupe A, la Corée du Sud est à la traine en troisième position, mais pourrait refaire son retard face à l’Ouzbékistan ; second, le 15 novembre. Dans le groupe B, le Japon est, lui aussi, en retrait et se voit devancer par l’Australie, deuxième et par l’Arabie Saoudite, première ; l’affiche Japon Arabie Saoudite sera d’ailleurs à surveiller de près, le 15 novembre, là encore.

En Amérique du Sud, l’on notera que le Brésil et l’Uruguay se partagent les premières places, pendant que l’Argentine est à l’agonie. Enfin, du côté de l’Amérique du Nord, c’est le 5e tour qui se présente, et qui offre de belles affiches avec la présence du Mexique, du Costa Rica ou encore des États-Unis, les seules équipes a n’avoir jamais réellement tremblé jusque-là.

