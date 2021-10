Streaming vidéo PPV WWE Hell in a Cell : Résultats combats Roman Reigns, Seth Rollins et Charlotte en replay > Attendu par beaucoup de fans à travers le monde, le PPV Hell in a Cell de la WWE marque un moment intense du calendrier. Ici, les matchs en cage sont monnaie courante, et permettent d’assister à des combats souvent historiques.

Dans l’histoire, nombreux étaient les combats jugés intenses et incroyables lors du PPV Hell in a Cell. Si l’on pouvait assister à des prises difficilement supportables, d’autres s’amusaient encore à se jeter du haut de la cage pour remporter une victoire, ô combien précieuse. Bien entendu, n’oublions pas que le catch est un sport / spectacle très dangereux, et qu’il n’est pas conseillé de faire pareil, ne serait-ce que pour s’amuser.

Très attendu pour plusieurs raisons que l’on évoquera ici même, ce PPV de la WWE Hell in a Cell permet aux catcheurs de régler leurs différends une bonne fois pour toute, d’autant qu’une nouvelle année s’annonce déjà, et que d’autres storylines sont en cours de développement. Qui n’attend pas de pied ferme l’opposition entre Bill Goldberg et Brock Lesnar ?

Avant cela, ce PPV Hell in a Cell ; que l’on peut voir en streaming vidéo sur Internet, notamment dans l’hypothèse où vous ne pouvez pas le voir lors de sa diffusion vers deux heures du matin à la télévision, vient mettre en avant plusieurs combattants ; et combattantes, chose assez rares pour être souligné, qui espèrent bien renverser la situation en leur faveur.

Ainsi, l’on retrouve par exemple un combat entre The New Day et Cesaro avec Sheamus. Ce dernier va permettre à ces catcheurs de mettre un terme à leur rivalité ; avant une hypothétique revanche en cas de victoire de Cesaro et Sheamus, qui deviendraient les champions par équipes de Raw. Si ce combat est attendu par certains, l’on reste encore bien loin des mains-events de la soirée ; car oui, il y en a plusieurs.

Trois combats sont particulièrement attendus lors de ce PPV Hell in a Cell et l’effervescence ne cesse de s’accroître. Dans un premier temps, c’est la lutte entre Sasha Banks et Charlotte qui est mise en avant. Fait notable là encore, l’on retrouve un combat entre deux catcheuses, dans une cage. Historique en tout point ; notamment car c’est le premier de l’histoire de la WWE, ce combat permettra à Sasha Banks de conserver ; ou non, sa ceinture face à une Charlotte très remontée.

Deuxième combat à surveiller de près, l’opposition entre Roman Reigns et Rusev. Alors que Roman Reigns était le maître du fil rouge de la WWE lors de sa conquête pour le titre de champion du monde, ce dernier est désormais focalisé sur le titre de champion des États-Unis, une ceinture qu’il aura pris de Rusev lors de Clash of Champions. Après plusieurs attaques de Rusev dans les semaines qui suivirent, le challenge de la cage sera accepté par la direction.

Enfin, et non des moindres puisqu’il concerne le titre de champion universel, l’on retrouve un combat entre Kévin Owens et Seth Rollins. Se déroulant, là encore, dans une cage, cette confrontation apparaît comme l’ultime récit d’une aventure incroyablement riche sur la durée. Alors que Seth Rollins perdra le titre suite à l’intervention de Chris Jericho lors de Clash of Champions, les semaines qui suivirent serviront à préparer l’apparition des deux combattants dans une cage à Hell in a Cell, de quoi éviter toute interférence ; l’histoire nous apprendra néanmoins qu’une cage n’est pas toujours exempte de surprises.

Pour mieux préparer la fin d’année, l’on ne peut alors que vous conseiller le streaming vidéo du PPV Hell in a Cell, ou de visionner les résultats ; surtout des combats de Roman Reigns, Seth Rollins et Charlotte, en replay sur le web.

