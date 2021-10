Diffusion du Match du PSG : Ligue des Champions en Video Replay sur Internet

Ligue des Champions : Voici ce que vous devez savoir pour regarder la diffusion du match du PSG. Le match du Paris Saint Germain est retransmis en direct à la télévision et sur Internet en streaming? Après le match, les fans du club parisien peuvent voir et revoir les buts du PSG à volonté : en vidéo streaming sur Internet ou sur leur smartphone et tablette. Impossible de manquer le PSG en Ligue des Champions!

Cette saison le parcours du PSG en Ligue des Champions n’a rien d’une sinécure. Les matches s’enchaînent comme autant d’obstacles pour l’effectif parisien et son coach de plus en plus controversé. Après une dernière victoire difficile, le PSG doit à nouveau gagner son match ce soir L’adversaire est à sa portée, sur le papier. Dans la pratique, reste à voir comment les pensionnaires du Parc des Princes vont réussir à passer l’obstacle du jour. Pour le PSG, remporter ce match de Ligue des Champions est un impératif pour poursuivre cette saison dans la compétition européenne.

Quelle diffusion sur une chaîne TV pour le match du PSG ?

Le match du PSG est bien entendu diffusé en direct et en intégralité à la télévision. Que les fans du Paris Saint-Germain se rassurent, il est évident qu’une chaîne TV assure la retransmission du match de ce soir. Le coupe d’envoi est programmé par l’UEFA à 20h45. Ne ratez donc pas l’heure du début du match du PSG, et soyez au rendez-vous devant votre poste de télévision ou devant Tixup sur Internet pour suivre la rencontre.

Sur Canal+, les commentaires en direct seront assurés par le duo Stéphane Guy – Paul Le Guen, avec la contribution de Dominique Armand sur la ligne de touche, au plus près des joueurs du PSG et du staff technique. La chaine TV met à disposition des fans du PSG un dispositif de streaming pour que les abonnés regardent le match en direct sur Internet. Rien n’est illégal bien entendu.

Pour le replay, c’est dès la fin du match du PSG que vous pouvez revoir les buts de la rencontre. Pour la Ligue des Champions, les réseaux sociaux sont d’excellents moyens pour voir les buts en replay, et les meilleures actions. Et bien entendu, Tixup est là pour vous aider. A 100% avec le PSG!

