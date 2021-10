Vidéos des Championnats du monde de la Jeunesse de la boxe amateur > Un peu à l’image des Jeux Olympiques, les Championnats du monde de la boxe amateur sont, au final, la compétition la plus importante dans le monde de la boxe amateur, où de nombreuses nationalités se sont déjà démarquées.

Historiquement, les Championnats du monde de la jeunesse de la boxe amateur restent comme nouveaux dans un calendrier sportif très chargé. Alors que la première édition aura eu lieu en 2014, nombreux sont celles, et ceux, qui auront fait très bonne impression ; de quoi espérer les revoir très prochainement.

Pour cette deuxième édition de la boxe amateur de la jeunesse, la compétition se déroule du 24 octobre au 6 novembre en Russie, et met en avant les meilleurs compétiteurs, toutes catégories confondues.

En 2014, ces Championnats du monde de la jeunesse de la boxe amateur voyaient la mise en avant de certaines boxeuses et certains boxeurs, irréprochables sur le ring, et ayant fait une excellente prestation ici, comme aux Jeux Olympiques, lors des Jeux Olympiques de la jeunesse.

Ainsi, l’on peut penser par exemple à Jajaira Gonzalez, brillante Américaine dans la catégorie femmes en moins de 60 kilos, ou encore Shakur Stevenson, autre Américain, mais dans la catégorie hommes de moins de 52 kilos cette fois-ci.

Au fil des journées, la compétition se précise et se resserre pour les favoris, qui restent nombreux. Si l’on retrouve quelques têtes connues déjà présentes lors de la première édition, ce sont bien les nouveaux venus qui sont désireux de tenter l’expérience.

Sport très apprécié à travers le monde, la boxe ; et plus particulièrement ces Championnats du monde de la jeunesse de la boxe amateur, apparaissent comme le moyen par excellence de découvrir les futurs talents, dans les catégories les plus appréciées, comme les plus de 91 kilos hommes ; poids super-lourds, et les moins de 91 kilos hommes, poids lourds.

Ainsi, et grâce aux vidéos des Championnats du monde de la jeunesse de la boxe amateur, l’on va découvrir qui prendra la relève de Darmani Rock, l’Américain victorieux en plus de 91 kilos, et de Yordan Hernandez, vainqueur, quant à lui, de la catégorie de moins de 91 kilos.

