Voir l’Europa League en live : Résultat match OGC Nice et replay buts AS Saint-Etienne

L'Europa League peut avoir un goût amer pour certaines formations habituées à un plus haut niveau ; attention toutefois, puisque l'Europa League reste bien une compétition importante dans une carrière et sur le plan Européen.

Souvenez-vous il n’y a pas si longtemps, nombreux furent les clubs du championnat de Ligue 1 qui ne se donnaient pas réellement à fond en Europa League, un tort qui aura coûté des places à la France dans le classement UEFA. Sursaut d’orgueil ou simple fait médiatique, il semblerait pourtant que cette année 2016 marque un tout nouveau départ pour les équipes qualifiées, mais également pour les supporters, plus nombreux que jamais derrière leur équipe de cœur.

Ainsi, l’AS Saint-Etienne aura réussi une qualification pour l’Europa League assez convaincante, bien qu’elle soit tombée sur des équipes réputées plus faibles sur le papier. Dès lors, et avec une phase de groupe atteinte, les Verts de l’ASSE semblaient prêts à se battre pour réussir un beau parcours. La réalité, de son côté, sera plus terrifiante pour l’AS Saint-Etienne, incapable, au final, de faire trembler ses adversaires.

Menés lors du match d’ouverture face à Mainz, les Verts de l’ASSE ne parviendront jamais à prendre l’avantage, devant même ; une fois n’est pas coutume, courir après le score. Imprécise et parfois titubante, la formation de l’AS Saint-Etienne parviendra, sur un coup de génie, à égaliser dans les derniers instants de la rencontre, s’offrant un point bien mérité. La deuxième rencontre sera une copie parfaite de la première journée, puisque l’ASSE viendra encaisser un but sur penalty, avant de voir un but libérateur en fin de match porter le score à un but partout.

Avec deux petits points dans la poche, l’AS Saint-Etienne possède encore des chances de qualifications, notamment après avoir fait match nul face aux deux leaders. Ce soir, la rencontre face à la lanterne rouge ; Qäbälä, sera décisive pour la suite de l’aventure. Une victoire, et l’AS Saint-Etienne sera relancé, tandis qu’un revers pourrait bien venir mettre un terme aux espoirs des Verts, pourtant capables de bien mieux.

Les espoirs sont bien plus minces du côté de l’OGC Nice, certainement la formation Française la moins à l’aise sur le plan Européen, que ce soit en Ligue des Champions ou en Europa League. En contradiction totale avec son niveau actuel et incroyable du côté de la Ligue 1, l’OGC Nice est à l’agonie dans son groupe d’Europa League, n’offrant qu’une très faible résistance face à des adversaires pourtant abordables sur le terrain (en dehors de Schalke 04 peut-être).

L’enjeu et la pression auront alors certainement eu raison de l’OGC Nice lors du premier match du club face aux Allemands de Schalke 04 (0-1), mais qu’elle était l’excuse envisagée pour la deuxième journée de l’Europa League, et ce déplacement au Krasnodar, en Russie ?

Déjà menés deux buts à un à la pause, l’OGC Nice avait montré ses limites, mais la deuxième mi-temps pouvait alors mieux se dérouler pour une formation n’étant réellement pas à l’aise sur le terrain. Cependant, la deuxième mi-temps sera le constat d’un manque de forme évident, puisque l’OGC Nice encaissera trois buts, s’inclinant alors cinq buts à deux. En plus de cette très lourde défaite, les espoirs Niçois pour la qualification sont touchés, et, avec six points de retard sur les deux premiers, l’on ne voit pas comment l’OGC Nice pourrait réussir à se sortie de ce mauvais pas. Seule une victoire ce soir, face aux Autrichiens de Salzbourg, pourrait permettre de rêver encore un peu ; uniquement dans le cas d’un match nul entre les deux leaders.

