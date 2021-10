Multiplex Ligue des Champions en direct : Scores et résultats matchs Lyon, AS Monaco et PSG > Dans une compétition acharnée au possible, nombreuses sont les équipes qui peuvent renverser des situations, mais peu sont celles capables de créer de réelles surprises.

Alors que le championnat de Ligue 1 prend une place considérable dans le calendrier de ces trois formations, il faut encore réussir à trouver les ressources pour rapporter un très bon résultat dans la compétition Européenne la plus en vogue de l’année, la Ligue des Champions.

Dès lors, il n’est pas question de passer à côté de son match, il faut se donner à 110 % pour réussir à tisser de nouveaux liens avec ses spectateurs, surtout lorsque l’on est légèrement à la traîne dans le championnat, comme c’est le cas de Lyon et du pourtant très grand PSG. C’est d’ailleurs le club de la capitale qui attire le plus de regards, puisque, avouons-le, remporter la Ligue des Champions était un objectif clair du club et, sur le calendrier, cette année doit être la bonne.

Est-ce toutefois possible d’envisager une victoire du PSG en Ligue des Champions cette année ? Si rien n’est impossible, le départ de Zlatan Ibrahimovic et les derniers résultats en Ligue 1 ne sont pas réellement encourageants, mais la Ligue des Champions permet de connaître une bouffée d’air appréciable dans une phase de doute. D’ailleurs, le PSG parvient à accrocher la première place du groupe aux côtés d’Arsenal, club contre lequel le PSG avait décroché le point du match nul, un but partout, avant de décrocher les trois points face à Ludogorets, modeste club de Bulgarie.

Le bilan aurait pu être bien plus grave pour le PSG, puisque la formation Bulgare parviendra à ouvrir la marque dès la 15e minute de jeu, laissant, une fois de plus, le PSG dans le doute le plus complet. Il faudra attendre l’égalisation intervenue à la 41e minute pour découvrir une formation du PSG plus conquérante. Demain soir, le PSG va pouvoir assurer trois nouveaux points face à Bâle, une formation également en difficulté dans ce groupe de Ligue des Champions.

Du côté de Lyon, la Ligue des Champions paraît bien compliquée. Placé dans un groupe comprenant la grande équipe de la Juventus et l’équipe Espagnole du FC Séville, le destin de Lyon semble compromis, et ce, malgré une belle victoire face au Dinamo, sur le score de trois à zéro. En restant réaliste, Lyon se sera imposé face à la formation la plus faible sur le papier, avant de s’incliner ensuite face à la deuxième formation la plus forte, le FC Séville. Battu 1 à 0, Lyon aurait toutefois pu changer le cours du match, mais c’est bien ce soir que l’on connaîtra le futur des Lyonnais.

Face à la Juventus, le bilan se doit d’être positif. Si l’on ne peut pas espérer un faux pas du FC Séville contre le Dinamo, il ne fait nul doute que si Lyon venait à s’incliner face aux Italiens, le destin de la formation en Ligue des Champions serait bien plus que compromis. Néanmoins, et avec trois points dans la besace, une défaite ne serait pas encore synonyme d’élimination, mais en serait les prémices.

Enfin, l’AS Monaco pourrait bien être cette équipe Française surprise que l’on attend. Déjà incroyable du côté de la Ligue 1 en ce début de saison (très offensive !), l’AS Monaco parvient à confirmer son bel état de forme dans son groupe de Ligue des Champions, avec une victoire et un match nul. Brillant vainqueur lors du déplacement à Tottenham, deux buts à un, l’AS Monaco parviendra à décrocher le match nul face au Bayer Lerverkusen, dans les derniers instants de la rencontre. Dans un tel groupe et avec de bonnes performances sur les deux premières journées, l’on ne voit pas comment l’AS Monaco pourrait connaître une désillusion face au CSKA Moscou, dernier du groupe avec un petit point ; attention à bien rentrer dans la rencontre après cette trêve de deux semaines.

