Regarder le Paris-Tours en vidéo live : Vainqueur, classement et résumé > La fin d’une année cycliste n’est pas forcément synonyme de courses sans intérêt, et le Paris-Tours ne fait que sublimer cet exemple, malgré l’absence de difficultés dans son tracé.

Course cycliste créée en 1896, l’épreuve Paris-Tours est l’une des plus anciennes, mais aussi l’une des plus prestigieuses courses du calendrier professionnel. Se déroulant principalement en automne, cette Classique du cyclisme porte le nom de Classique des feuilles mortes, qu’elle partage avec le Tour de Lombardie.

Dans son profil, l’on retrouve un tracé relativement plat, et mettant en avant les sprinteurs. Bien qu’elle soit destinée aux coureurs les plus rapides, quelques baroudeurs et puncheurs ont déjà réussi à remporter un succès ici, permettant une certaine homogénéité dans les résultats et classements.

Si son parcours aura légèrement évolué au fil du temps, le départ et le terme, quant à eux, ne sont plus une surprise. Si le Paris-Tours prend son envol du département Eure-et-Loir ; à chaque fois d’une ville différente, son arrivée se situe sur l’avenue de Gramont à Tours, ce qui offre une longue ligne droite où les sprinteurs peuvent dévoiler pleinement leur talent de rapidité ; d’ailleurs, huit rubans jaunes (distinction pour les coureurs les plus rapides sur des Classiques de plus de 200 kilomètres) ont été décernés ici, le dernier en 2012.

Regarder le Paris-Tours en vidéo live : Vainqueur, classement et résumé

Pour son édition 2016, la Classique du Paris-Tours reste inchangée et l’on retrouve toujours les routes de la Beauce avant d’attaquer ; dans les 30 à 40 derniers kilomètres, quelques côtes assez faciles. Ces dernières ne sont pas réellement un défi insurmontable, mais permettent justement aux puncheurs et autres baroudeurs de conserver des chances de succès.

Au fil de l’histoire, quelques baroudeurs et puncheurs se sont imposés ici, justement grâce à ces quelques côtes ; le nombre final restera toutefois bien moins important que le nombre de sprinteurs victorieux ; logique.

Au cours des nombreuses éditions, l’on aime surveiller le vainqueur du Paris-Tours, pour une raison particulière. Dans les faits, très peu de coureurs auront réussi à remporter les deux Classiques des feuilles mortes qui se déroulent à une semaine d’intervalle, et qui possèdent un tracé bien différent. Si l’une met en avant les sprinteurs, l’autre, en revanche, vient mettre sur un piédestal les meilleurs grimpeurs de la saison.

Et à ce jeu-là, ils ne seront que quatre à réussir l’exploit de remporter un sacre dans les deux Classiques des feuilles mortes et le dernier en date est Philippe Gilbert ; incroyable en 2009. En dehors de cela, l’on retrouve différents noms au palmarès, comme John Degenkolb en 2012. L’an dernier, le Paris-Tours aura sacré Matteo Trentin comme le vainqueur incontesté.

Partager : Twitter

Facebook