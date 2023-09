Ligue des Champions en direct : Score, résumé vidéo, buts et résultats Lyon et AS Monaco > Rien n’est encore joué pour Lyon et l’AS Monaco en Ligue des Champions. L’heure est venue d’engranger de précieux points pour poursuivre une belle aventure.

Que l’on soit fans inconditionnel du ballon rond ou simple amateur du sport, la Ligue des Champions est un évènement très suivi, une compétition qui vient mettre en lumière l’équipe qui deviendra la nouvelle référence sur l’année en cours, et à ce jeu-là, certaines formations sont réellement favorites, mais pourquoi ne pas espérer une surprise ?

Si l’on fera l’impasse sur le Paris Saint-Germain pour le moment, l’on se concentrera sur Lyon et l’AS Monaco, deux formations qui parviennent à surprendre ; gageons toutefois que cette surprise deviendra bientôt une référence pour les deux clubs Français. Si Lyon sera parvenu à se qualifier pour cette Ligue des Champions grâce à une belle saison en Ligue 1 l’an dernier, c’est bien l’AS Monaco qui se sera montrée comme l’équipe la plus tranchante, notamment en passant avec brio un tour de qualification en Ligue des Champions, assez remarquable.

Si l’AS Monaco ne paraît plus aussi fort que lors de la première saison de la remontée de la Ligue 2 à la Ligue 1, l’AS Monaco, en 2016, se montre finalement plus revanchard que jamais, se permettant de multiplier les bonnes actions. Après un départ compliqué en Championnat de Ligue 1 (deux nuls), l’AS Monaco aura fait trembler la France en s’imposant largement trois buts à un contre un PSG affaibli.

Surprenant ? Pas réellement, d’autant que l’AS Monaco viendra ensuite à bout du LOSC, quatre buts à un cette fois-ci. Ce bon ton en Ligue 1 vient alors parfaire un excellent résultat lors de la première journée de la Ligue des Champions et ce succès impeccable face à Tottenham, sur le score de deux à un ; le résultat ne se fait attendre ; c’est la première place du groupe que possèdent les Monégasques, du moins avant cette deuxième rencontre, face à Leverkusen.

Après une telle performance pour son entrée dans la compétition, l’on ne voit pas réellement comment l’AS Monaco pourrait s’incliner devant le club Allemand de Leverkusen, bien que ce dernier possède de forts attributs. Une rencontre synonyme de revanche pour les Allemands, qui avait vu, en 2014, l’AS Monaco leur rafler une qualification au tour suivant, grâce à deux belles victoires ; vous l’aurez compris, l’on suivra tout particulièrement la Ligue des Champions en direct, tout en gardant un œil sur le score, le résumé vidéo, les buts et le résultat de l’AS Monaco.

Si l’AS Monaco est actuellement assez confiant pour tenter d’aller plus loin que lors de la dernière participation, que dire du club de Lyon ? Dans son groupe composé de la Juventus, du Dynamo Zagreb et du FC Séville, l’Olympique Lyonnais aura, lui aussi, réussi à débuter de la meilleure des façons la phase de groupes, en allant décrocher une victoire trois à zéro devant son public. Jamais réellement inquiété, le club de Lyon aura su trouver les failles chez son adversaire, de quoi emmagasiner de la confiance pour ce déplacement en Espagne.

Face au FC Séville, Lyon aura fort à faire, d’autant que le club Espagnol aura réussi à tenir le nul (0-0) lors de son déplacement en Italie, du côté de la Juventus. Il va sans dire qu’avec une deuxième victoire dans un groupe aussi compliqué et dans une telle situation pourrait permettre à Lyon de voir l’avenir en Ligue des Champions plus sereinement. Qui aurait pu penser, il y a encore deux ans, que Lyon et Monaco retrouveraient un tel niveau sur le plan Européen ?

