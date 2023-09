Regarder la WWE en direct : Résultats et replay vidéo du PPV Clash of Champions > Alors que les yeux se tournent déjà vers le prochain Wrestlemania, l’année de la WWE n’est pas encore finie et l’on retrouve un nouveau PPV, historique qui plus est, puisqu’il apparaît comme la première édition.

Alors qu’une année de catch se compose d’au minimum 13 PPV ; des shows pay-per-view (payer pour regarder) aux États-Unis, le succès ne désemplit pas et la notoriété de ce sport/spectacle parvient à faire le tour du monde. Présent depuis de nombreuses années en France avec le même duo de commentateur, force est de constater que les évolutions étaient nombreuses si l’on compare à l’époque.

Désormais, le public Français peut savourer les différents combats sans posséder un mois de retard comme c’était le cas dans les années 2000. Si les diffusions Françaises ne sont plus en retrait que de quelques jours, ce sont bien les PPV qui font très forts, en étant proposés qu’avec quelques minutes de décalage avec les États-Unis. Ainsi, il faut généralement prévoir ses soirées entre 2 heures et 5 heures du matin, pour se délecter d’un nouveau show incroyable, dans la nuit du dimanche au lundi.

Pour ce nouveau PPV de la WWE, Clash of Champions apparaît comme un évènement novice, puisque ce dernier est le premier de l’histoire de la WWE. Encore très loin de la renommée de certains autres PPV (SummerSlam, Royal Rumble, Wrestlemania), Clash of Champions possède de très arguments à faire valoir.

Regarder la WWE en direct : Résultats et replay vidéo du PPV Clash of Champions

Dans les faits donc, le PPV Clash of Champions vient remplacer le PPV Night of Champions, et offre des combats qui se veulent bien plus intenses ; toutefois sans réellement surprendre le monde, notamment en conservant les bases acquises avec Night of Champions.

Au cours du PPV Clash of Champions, de nombreux titres sont remis en jeu et, comme son nom l’indique, le PPV Clash of Champions fait la part belle aux différents Champions de la WWE. À en juger par la feuille de match, ce PPV de la WWE peut s’avérer savoureux dans son déroulement, tout en répondant aux quelques critiques encaissées lors de certains PPV. Pourrions-nous connaître une nouvelle fin extrême comme ce fût encore le cas il y a quelques semaines ?

Dans son déroulement, le PPV Clash of Champions offre un match pour le titre de Champion Universel entre Seth Rollins et Kevin Owens ; une sorte de revanche après l’intervention de Triple H lors de la précédente rencontre, offrant littéralement le titre à Kévin Owens, tandis que The New Day affronte l’équipe composée de Luke Gallows et Karl Anderson pour le titre de Champion par équipe.

Loin d’être terminée, le PPV Clash of Champions doit encore être le théâtre du combat entre Charlotte et Sacha Banks pour le titre de Championne des Divas, tandis que Chris Jericho règle ses comptes avec Sami Zayn dans un match simple. Enfin, pourquoi ne pas être surpris avec un match entre Rusev et Roman Reigns pour le titre de Champions des États-Unis ? D’autant que Rusev, avec son intervention, aura empêché Roman Reigns de concourir dans le combat pour le titre de Champion Universel.

J’aime ça : J’aime chargement…