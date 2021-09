Résultat, classement et vidéos du Marathon de Berlin > Plusieurs course à pied sont devenues des icônes du marathon en seulement quelques années, et le marathon de Berlin, en Allemagne, fait partie de ces courses à ne pas manquer, souvent théâtre d’évènements incroyables.

Force est de constater que depuis sa première édition disputée en 1974, le marathon de Berlin a évolué de la plus belle des façons, laissant finalement que peu de place aux autres courses à pied se disputant tout au long de l’année.

Disputé annuellement au mois de septembre et ouvert aussi bien aux amateurs qu’aux professionnels, le marathon de Berlin fait partie du World Marathon Majors, une compétition regroupant les six marathons majeurs les plus capés, c’est dire l’importance de cette course à pied.

Avec un dénivelé très faible et entièrement à l’abri du vent, la course à pied qui se dispute ici est l’une ; si ce n’est la, des courses les plus rapides au monde, et permet des performances incroyables ; d’ailleurs, les six derniers records de la discipline seront tombés sur ce tracé, ne faisant que confirmer l’engouement que possède le marathon de Berlin.

Résultat, classement et vidéos du Marathon de Berlin

Pour sa grande première, en 1974, seulement 274 concurrents s’élançaient dans les rues de Berlin, tandis que, trente plus tard, ils étaient plus de 34 000 à se disputer la victoire finale.

Lorsque l’on regarde les derniers résultats du Marathon de Berlin, le constat ne peut être trompeur et ne fait que confirmer l’importance mondiale d’une telle course à pied. Beaucoup de Kényans se retrouvent ici pour effectuer les meilleurs temps et tenter de remporter un nouveau record mondial, comme en 2014, où Dennis Kimetto parviendra à boucler les 42, 195 kilomètres du marathon de Berlin, en seulement 2 heures et 2 minutes, le seul homme de l’histoire à avoir franchi la barre des 2 heures et 3 minutes ; un bien bel exploit donc.

Outre l’aspect compétitif très important, la course à pied du Marathon de Berlin n’en reste pas moins un évènement familial, qu’il est possible de courir en famille ou entre amis. Avec un tracé peu compliqué à négocier, le marathon de Berlin offre des moments incontournables, dans une ville désertée de voitures pour l’occasion. Sur l’ensemble du tracé, les spectateurs sont également là pour donner de la voie et encourager les nombreux participants à aller au bout.

Se disputant dans les rues de Berlin, la course à pied emprunte des passages touristiques et historiques de la ville, de quoi se permettre de voir en vidéos, le départ du marathon donné au Reichstag, ou encore une arrivée sur le Kufurstendamn. Dans de telles circonstances, jamais un résultat et un classement d’un marathon n’auront eu autant d’importance.

