Résumé vidéo et score de la Coupe du Monde : Voir le Hockey sur Glace > Véritable référence dans le milieu, la Coupe du Monde de Hockey sur Glace parvient à faire les Championnats du Monde qui se déroule bien plus souvent ; retour sur le palmarès.

En effet, il ne faut pas confondre les Championnats du Monde de Hockey sur Glace et la Coupe du Monde de la discipline, qui reste, finalement, un évènement bien plus rare et, de ce fait, bien plus emblématique pour les participants.

Cette Coupe du Monde de Hockey sur Glace vient alors remplacer ; depuis 2006, la Coupe Canada, autre prestigieuse Coupe. Pour obtenir le ticket d’entrée dans cette Coupe du Monde de Hockey de Glace, les équipes doivent être classées dans les huit premières places du classement IIHF.

Autre différence, la Coupe du Monde de Hockey sur Glace n’est pas organisée par la Fédération International de Hockey, mais par la Ligue Nationale de Hockey, qui vient alors apporter ses règles dans les différentes rencontres.

Pour l’édition 2016 de la Coupe du Monde de Hockey sur Glace, l’on retrouve six équipes habituelles à ce tournoi, comme le Canada, les États-Unis, la Russie ou encore la Finlande. Sur huit formations présentes, deux équipes sont composées de joueurs où leur équipe nationale ne participe pas à l’évènement ; la sélection Européenne et la sélection Nord-Américaine de joueurs de 23 ans ou moins.

Si l’intention est louable, l’on ne voit toutefois pas comment une telle formation pourrait parvenir à s’imposer face à des équipes au palmarès plus fort et bénéficiant d’un collectif désormais très rodé. Organisée en 1996, en 2004 et maintenant en 2016, la Coupe du Monde de Hockey sur Glace est un important objectif pour des joueurs qui désirent s’imposer dans l’histoire.

Dans l’histoire, justement, le Canada y sera déjà renté. Si le pays aura terminé à la seconde place en 1996, juste derrière les États-Unis, le Canada aura su réagir en 2004, en parvenant à s’imposer en finale face à la Finlande, devenant, par la même occasion, la seule équipe à atteindre la finale à deux reprises ; nous ne comptons évidemment pas la Coupe Canada.

Pour l’édition 2016, l’on pourrait bien retrouver une nouvelle finale entre le Canada et la Finlande, puisque les deux formations ne sont pas dans le même groupe. Si le Canada doit réussir à venir à bout de la sélection Européenne, de la République Tchèque et des États-Unis, pour la Finlande, c’est la sélection Nord-Américaine, la Russie et la Suède qui vont tenter de renverser une formation au beau palmarès sur le plan mondial.

