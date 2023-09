Voir la Formule 1 en direct live : Résultat, vidéos et classement du Grand Prix de Singapour > Alors qu’une saison de Formule 1 n’est jamais finie avant le dernier Grand Prix ; sauf cas particulier, cette saison de F1 ne fait finalement que conforter cette idée, laissant planer un doute incroyable quant au vainqueur final.

Depuis le début de la saison, l’on ne pourra que remarquer que certains pilotes sont bien au-dessus du lot. Si les adversaires ne sont pas une priorité pour eux, c’est bien un duel dans la même écurie qui fait sensation actuellement, une épopée incroyable entre Lewis Hamilton et Nico Rosberg, les deux pilotes de Mercedes.

Pour eux, le bilan est simple. Une victoire à un Grand Prix de Formule 1 ne ferait finalement que rapprocher Lewis Hamilton d’un sacre qu’il aura déjà connu à trois reprises ; dont les deux dernières saisons, tandis qu’un succès pourrait rapprocher Nico Rosberg de son premier titre de champion du monde, lui qui avait terminé à la seconde place du classement en 2014 et 2015.

Mais pourquoi ne pourrait-on pas parler des autres pilotes ? Simplement, car, comme chaque année, certaines écuries sont largement supérieures à ses adversaires et force est de constater que depuis 2014, Mercedes survole littéralement la discipline, avec des monoplaces rapides et fiables en tout points.

Derrière les deux pilotes, pourtant, la troisième place est toujours l’objectif clair de certains pilotes qui savent pertinemment que l’on ne pourra pas faire tomber les Mercedes en cette fin de saison, et c’est un tout autre duel qui s’amorce, un duel qui regroupe, là aussi, deux anciens champions du monde.

Évoluant sous les couleurs de Ferrari, Kimi Raïkkönen et Sebastian Vettel semblent les mieux placés pour venir décrocher la médaille de bronze à la fin de la saison, mais l’on peut aussi compter sur Daniel Ricciardo et sur l’incroyable jeune qu’est Max Verstappen pour venir jouer les trouble-fête d’ici à la fin du calendrier, ce qui serait alors un bel exploit.

Ce qui nous intéresse tout particulièrement ici, au magnifique Grand Prix de Singapour, c’est ce duel entre les deux pilotes de Mercedes, un duel très intéressant et ô combien jouissif pour les amoureux de la Formule 1. Alors que chacun parvient à trouver des moments forts au cours de la saison, ils se permettent même de se partager les victoires et les points, rendant la situation compliquée pour les plus experts.

Avec une nouvelle victoire lors du Grand Prix d’Italie à Monza, Nico Rosberg sera revenu à seulement deux points de son concurrent ; 250 points pour L. Hamilton et 248 pour N. Rosberg, et bien malin celui qui pourra déterminer l’issue de ce nouveau Grand Prix de Formule 1. Quinzième Grand Prix sur 21 en 2016, le Grand Prix de Singapour pourrait bien marquer un tournant majeur dans ce championnat 2016, puisque, l’an passé, le Grand Prix de Singapour était finalement l’un des trois rendez-vous qui avait échappé à un pilote Mercedes.

Alors que les deux pilotes se partageaient toutes les victoires, ce sera finalement Sebastian Vettel qui parviendra à décrocher les 25 points, un bilan qui ne changera aucunement la donne de la dernière ligne droite. Toutefois, et dans une configuration plus serrée que jamais, laisser une victoire à un adversaire pourrait sceller le sort d’un des deux pilotes définitivement.

