Regarder le tournoi Evian Championship en direct : Golf féminin en résumé et replay

Voir le tournoi Evian Championship en direct : Golf féminin en résumé et replay > Un peu comme dans les autres sports, la catégorie masculine n’est pas la seule à vouloir remporter tous les trophées, et les dames ont également leur mot à dire en golf.

Créé en 1994 sur la rive Française du lac Léman, le tournoi Evian Championship se sera imposé comme une référence et est, aujourd’hui, l’un des tournois Européen de golf féminin les plus prisés du calendrier, et se permet même de figurer dans le tour de la LPGA Américaine, depuis l’année 2000. Un tournoi à regarder sur Canal Plus en live et en direct sur Internet.

Les prix qui sont ici proposés, parviennent à placer le tournoi au premier rang mondial, à juste égalité avec l’Open Américain de 2009 ; depuis 2013 et grâce à sa notoriété grandissante, le tournoi Evian Championship parvient à être considéré comme le cinquième plus grand tournoi de l’année.

Jusqu’en 2006, seules les joueuses qui étaient invitées pouvaient participer à l’évènement, mais, depuis 2007 et pour être en accord avec les règlements du circuit mondial, ce sont 90 joueuses professionnelles qui sont sélectionnées, et qui tentent de conserver une place parmi les 70 qualifiées à la fin du deuxième jour.

Voir le tournoi Evian Championship en direct : Golf féminin en résumé et replay

Bien que se déroulant en France, force est de constater que jamais une joueuse Française ne sera parvenue à s’imposer pour inscrire son nom au palmarès de l’Evian Championship. À l’image de ce que nous retrouvons ailleurs, le tournoi aura été, à un moment, dominé par les États-Unis.

Voir le tournoi Evian Championship en direct : Golf féminin en résumé et replay

Ainsi, en 2003, 2005 et 2007, nous retrouvions les États-Unis réellement mis en avant, notamment avec la performance de Juli Inkster en 2003, qui détient, depuis, le record du tournoi avec un excellent score à -21. Depuis 2004, seul le -18 l’année suivante pouvait se rapprocher du record, mais l’on en restera finalement bien loin.

Ces dernières en revanche, le tournoi Evian Championship se veut plus décisif et nous assistons à l’émergence de la puissance Asiatique. En six éditions, la Corée du Sud et le Japon parviendront à décrocher le titre à cinq reprises, ne laissant qu’un espoir Norvégien chambouler le classement en 2013.

L’an passé toutefois, c’est une Australienne qui se sera imposée, en la personne de Lydia Ko (bien que cette dernière soit née en Corée du Sud). Il ne fait d’ailleurs aucun doute que l’on puisse encore assister aux swings de l’Australienne, puisque ses derniers résultats sont incroyables, tout en parvenant à enchaîner les succès. Récente médaillée d’argent aux Jeux Olympiques de Rio 2016, Lydia Ko est bien partie pour que l’on parle d’elle encore longtemps.

J’aime ça : J’aime chargement…