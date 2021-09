Vidéos, résultats et résumés des Jeux Paralympiques de Rio 2016 > Après une lourde polémique, et d’autres faits plus ou moins marquants, les Jeux Paralympiques se doivent de redorer le blason d’une catégorie trop critiquée ces dernières années ; pourtant, et sur le papier, ces Jeux Paralympiques peuvent se vanter de compter de très grands champions.

Après des Jeux Olympiques historiques pour l’Angleterre, c’est au tour des Jeux Paralympiques de se mettre en avant, et ce, après une hypothétique mise au placard. Parvenir à conserver l’organisation et le déroulement de ces Jeux Paralympiques 2016 n’est, finalement, qu’un juste retour des choses.

Historiquement, ces Jeux Paralympiques de Rio 2016 sont les premiers à se dérouler en Amérique du Sud, mais également les premiers à se dérouler l’hiver de la ville hôte ; dans de telles conditions, il était impensable de ne pas connaître une 15e édition bouillante.

Pour réussir à couvrir un maximum d’épreuves tout en apportant de nombreuses vidéos de différents résumés, le groupe France Télévision fait, là encore, très fort pour ces Jeux Paralympiques de rio 2016.

Vidéos, résultats et résumés des Jeux Paralympiques de Rio 2016

Pour rentrer dans l’histoire et pour se rapprocher du moment historique que vivent ces Jeux Paralympiques de Rio 2016, le groupe France Télévision propose pas moins de 100 heures de direct, s’assurant de la plus large couverture de Jeux Paralympiques jamais réalisée.

Ainsi, que l’on soit sur France 2, France 3 ou même France 4, l’on retrouvera, tous les jours du 7 au 18 septembre, de nombreuses images en direct des Jeux Paralympiques de Rio 2016, mais aussi les derniers résultats, des résumés des journées, et toutes les vidéos qu’il ne fallait pas rater dans des émissions dédiées aux moments les plus forts des Jeux.

Dans son programme cette fois-ci, les Jeux Paralympiques de Rio 2016 offrent un calendrier des plus fournis, avec deux nouveaux sports au programme, le canoë et le para-triathlon, de quoi permettre à plus de 175 nations d’espérer ravir de nouvelles médailles.

Entre l’athlétisme, l’aviron, le basket-ball, le tir à l’arc, le football à cinq et à sept, la voile, la natation, le rugby, le tennis ou encore le cyclisme, l’escrime et l’équitation, le programme des Jeux Paralympiques de Rio 2016 se veut charger et c’est avec bonheur que l’on surveille les différentes performances des athlètes, qui sont réellement prêts à rentrer dans l’histoire, une histoire marquée, alors, par de nombreuses vidéos.

