Résumé vidéo et résultat de l’athlétisme au Weltklasse Zürich > Fiers de leurs derniers résultats tout au long de l’année, les différents athlètes se rejoignent une nouvelle pour une compétition de haut niveau, qui se déroule en Suisse.

Pour les nombreux athlètes à travers le monde, une compétition en terres Suisses est un rendez-vous à ne clairement pas manquer. Avant le Weltklasse Zürich, certains de ses athlètes étaient déjà présents du côté de la Suisse, mais à Lausanne cette fois-ci.

En 2016 d’ailleurs, le meeting de Lausanne aura réservé quelques surprises intéressantes pour les amateurs de la discipline, et l’on pouvait également suivre les performances des athlètes présents lors des Jeux Olympiques de Rio 2016 ; entre bonnes surprises et destin malheureux, l’évènement était gorgé de résultats permettant de mettre en lumière les prochaines performances des athlètes.

Pour ce Weltklasse de Zürich, l’évènement jouit toujours d’un très bon classement et d’une très grande renommée. En effet, c’est grâce à une organisation et une date très proche des Jeux Olympiques, que le Weltklasse Zürich s’offre un effet médiatique incroyable, tout en proposant des duels qui sonnent comme une revanche pour les sportifs ici.

Résumé vidéo et résultat de l’athlétisme au Weltklasse Zürich

Alors, certes, tous les sports ne sont pas représentés, mais l’on retrouve tout de même du sprint sur 100 et 200 mètres, de la haie, du saut en longueur, en hauteur, ou encore différentes épreuves de lancer ; que ce soit javelot, comme marteau, poids et disque.

Comme lors du Lausanne Athletissima, les spectateurs peuvent espérer vivre des temps records sur les différents tracés. D’ailleurs, de nombreux records du monde auront été effectués ici, et le dernier date de 2009, en saut à la perche. En 2006, les spectateurs et téléspectateurs du monde entier assistaient à l’attribution d’un nouveau record du monde, avec 9’77 effectué par Asafa Powell sur l’épreuve du 100 mètre.

Avec un coup d’envoi à 18 heures, heure Française, le Weltklasse Zürich offre pas moins de quatre heures de compétition acharnée, une compétition sur laquelle il est possible de revenir à tout instants grâce aux nombreux résumés que l’on peut trouver en vidéo ; de quoi, peut-être, vivre un moment historique après les derniers Jeux Olympiques.

Notons que Renaud Lavillenie, malheureux lors des Jeux Olympiques à Rio, est bien de la partie au Weltklasse Zürich, et compte bien prouver au monde entier qu’il peut aisément franchir les plus de six mètres sur lesquels il avait buté il y a quelques semaines.

Partager : Twitter

Facebook