Match de l’OM en Direct + Video des Buts et Résumé en Replay

Football > Voici en direct le match de l’OM à la télévision et sur Internet en streaming. Le match est diffusé en direct TV et sur le web pour que les abonnés voient le match de l’OM sur smartphone, tablette et ordinateur. Après la fin du match de l’OM, les supporters phocéens peuvent voir et revoir à volonté les vidéos du match de l’OM, avec le replay du résumé du match, les meilleures actions et les buts en vidéo de l’OM.

Après un dernier match complétement à son avantage, l’Olympique de Marseille se retrouve aujourd’hui face à un adversaire plus coriace. Les joueurs phocéens ont dominé leur sujet jusqu’à présent, et malgré l’agitation médiatique autour du club marseillais, les résultats sont au rendez-vous. Pour le match d’aujourd’hui, l’OM doit donc confirmer son statut. La dernière séance d’entrainement dans le centre Robert Louis-Dreyfus n’a rien révélé de notable, que ce soit sur le plan de l’effectif de l’OM que sur le schéma tactique annoncé pour le match du jour.

Regarder le match de l’OM

L’Olympique de Marseille joue son match en direct sous les caméras. Les fans peuvent donc profiter de cette opportunité pour voir le match de l’OM en direct à la télévision. Les abonnés peuvent également regarder le match de l’OM en streaming puisque la chaine met à leur disposition un flux pour voir le match de l’OM sur leur smartphone, tablette ou ordinateur. En direct TV ou en streaming sur Internet, ce devrait être difficile de rater le match de l’OM d’aujourd’hui. Si vous avez des difficultés d’accès, n’oubliez pas de profiter de la communauté des fans de foot en direct : 19 000 membres prêts à apporter leur aide, ça compte!

Rendez-vous donc pour les fans marseillais un peu avant le début du match de l’OM, et dès le coup de sifflet final, ne ratez pas les vidéos de buts de l’OM, avec le replay du match : droit au but!

